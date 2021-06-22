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最受歡迎的泡麵？老饕淚喊「2款」絕版太可惜：根本神作

▲有網友好奇詢問「來一客是算好吃的泡麵吧？」沒想到意外引來老饕分享2款絕版神品。（示意圖／翻攝photoAC）
▲有網友好奇詢問「來一客是算好吃的泡麵吧？」沒想到意外引來老饕分享2款絕版神品。（示意圖／翻攝photoAC）

編輯中心/綜合報導

2021-06-22 11:50:08

台灣泡麵市場競爭激烈，其款式五花八門，近年來還有不少國外品牌出現，因而民眾的選擇變得十分多樣，不過隨著時代更迭，許多產品走入歷史，讓死忠的消費者相當不捨。對此，就有一名網友好奇詢問「來一客是算好吃的泡麵吧？」而引來老饕分享「2款絕版神品」。

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原PO於PTT八卦板上發文，表示「來一客是算好吃的泡麵吧？」他指出雖然來一客比起他牌較小杯，但口感十分受到他青睞，因而讓他好奇詢問「吃起來其實還算不錯吧？」

▲網友十分喜愛來一客。（圖／翻攝PTT）
▲網友十分喜愛來一客。（圖／翻攝PTT）
問題曝光後，就引來不少老饕大讚留言，「賣超好的，吃一碗不夠要吃兩碗」、「來一客韓式泡菜也非常讚，沒有油包，但整體味道非常好。」、「每個口味都好吃，很厲害」、「鮮蝦魚板一生推」、「經典款，不想吃太多時剛剛好」；此外，也有人推薦其他產品，「水筍素食麵，不錯」、「袋麵的話就統一肉燥...」、「統一鮮蝦麵的味道非常棒」、「我比較愛阿Q桶麵」。

值得一提的是，留言中意外有鄉民點出「浪味烏龍麵」、「漢寶蚵仔味細麵」兩款早已絕版的泡麵，紛紛直言「以前的金車杯麵系列比較懷念」、「金車漢寶系列才是神作」、「以前的漢寶倒是蠻好吃的」、「浪味烏龍麵屌打，杯蓋掀開就直接能泡了，沒有一堆粉包」、「浪味才讚」、「漢寶蚵仔味細麵...好懷念的味道，金車幾時要再出泡麵」。（編輯：陳雅雲）

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