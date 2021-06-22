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下雨天只點1瓶飲料！外送員一看「用途」驚：實在是聰明

▲一名外送員分享自己接到一筆訂單，客人只點了一大罐飲料，結果用途令他十分佩服。（示意圖／翻攝photoAC）
▲一名外送員分享自己接到一筆訂單，客人只點了一大罐飲料，結果用途令他十分佩服。（示意圖／翻攝photoAC）

編輯中心/綜合報導

2021-06-22 12:01:36

外送平台近幾年崛起，不少人在家用APP點餐，美味的食物就會送上門，不過也有不少民眾為了貪圖方便，會在外送員送餐途中，傳訊要求幫忙添購其他物品，引發爭議。近日，就有外送員分享自己下雨天接到一筆奇怪的訂單，其內容物只有「一瓶飲料」，沒想到知道其目的之後，外送員驚呼大讚「根本生活智慧王」，引發討論。

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原PO在「外送員的奇聞怪事」貼文指出「今天大雨一直嘩啦嘩啦，我就在雨中送餐衝趟獎，結果突然飛來一筆有趣的訂單，只有一罐飲料而已，然後對方立刻傳來訊息，我想說準沒好事，正當以為他是要我幫忙買菸時，結果他竟然說『我車子沒油了，下雨天我也不方便牽動，能不能來救援？』」

▲網友分享自己接到一筆訂單，客人只點了一大罐飲料，結果用途令他十分佩服。（圖/外送員的奇聞怪事）
▲網友分享自己接到一筆訂單，客人只點了一大罐飲料，結果用途令他十分佩服。（圖/外送員的奇聞怪事）
他點了一瓶2000cc的罐裝飲料，委託我把飲料倒掉，幫他裝95汽油來緊急救援，這根本是生活智慧王，讓我十分佩服他的創意，點餐的路線也規劃的非常精美，包括我到店家、到加油站、到他那裡都是三分鐘的車程，我後來選擇答應他，不是為了什麼小費，而是當外送員的日子以來，我也常常拼到忘記加油，深刻感受這種困境，且對方也非常有禮貌的請託，最後成功解救了他」。

貼文一出，網友紛紛回應「神智慧，好聰明」、「滿聰明的叫外送來救援也是一種選擇。不過也要外送員願意幫忙，態度也很棒！讚」、「現在外送可真是越來越客製化了」、「覺得態度好是關鍵耶，真的很Nice」、「真的很聰明，也懂得禮貌」、「幫個忙沒什麼不好的，感謝你的好心」。（編輯：張嘉哲）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿18歲不得吸菸！

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