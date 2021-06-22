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點麥克雞塊「絕不配糖醋醬」！男拿到秒還員工　原因曝光

▲一名網友到麥當勞買麥克雞塊時，幾乎不會拿糖醋醬，原因曝光掀起許多人討論。（示意圖／翻攝PhotoAC）
▲一名網友到麥當勞買麥克雞塊時，幾乎不會拿糖醋醬，原因曝光掀起許多人討論。（示意圖／翻攝PhotoAC）

編輯中心/綜合報導

2021-06-22 12:21:00

知名速食品牌「麥當勞」因旗下商品多樣，深受不少消費者喜愛，近日更是與南韓知名團體防彈少年團聯名推出「BTS套餐」，其中兩款獨特醬料最近也在網路上成為熱門話題。不過，就有一名網友透露，自己買麥克雞塊幾乎不拿糖醋醬，原因曝光就掀起許多人討論。

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原PO於PTT上發文，表示麥克雞塊一直是他心中的最愛，不過他透露「原則上我雞塊都是吃原味，對於沾醬的部分不是不吃，而是我傾向有『新口味』的沾醬才會跟店員拿」。他也分享目前為止曾吃過「糖醋、蜂蜜芥末、泰式酸辣、BBQ、肯瓊、韓式甜辣」6種沾醬，甚至有時還會拿番茄醬沾著吃。隨後他也在內文分享每個沾醬的口感：

首先番茄醬部分，他形容口感因帶酸，吃起來比較不會膩，通常沒有糖醋他都會搭配番茄醬吃；再來糖醋醬部分，他解釋雖然多人喜歡，但他個人並沒有十分喜愛，所以每次買完雞塊餐一定會將其拿出來還給櫃檯。

▲網友買麥克雞塊時都不拿糖醋醬。（示意圖／翻攝PhotoAC）
▲網友買麥克雞塊時都不拿糖醋醬。（示意圖／翻攝PhotoAC）
蜂蜜芥末醬部分，他表示吃完後讓他驚為天人，「因為有加蜂蜜的關係，把原本黃芥末的嗆味減低許多，當時一吃就愛上，我記得後來有出過幾次，每次出每次都會要一份來沾」；泰式酸辣醬則因酸味明顯，他個人認為口感十分像辦桌上炸魚的醬料。

BBQ醬部分，他則坦言不太喜愛；另外針對最近掀起熱議的肯瓊醬，他解釋「應該是繼蜂蜜芥末之後第二喜歡的，但因為屬於小辣，所以吃完之後那個回辣有點讓我撐不住。」最後韓式甜辣醬，他則認為與辣炒年糕十分相似，文末他也強調「大部分都是個人主觀，如果跟大家不同請見諒。」

▲「THE
▲麥當勞與南韓知名團體防彈少年團聯名推出「BTS套餐」，其中兩款獨特醬料最近在網路上成為熱門話題。（圖／麥當勞）
整理文曝光後，就引來鄉民們紛紛抱持不同意見留言，「我也不愛糖醋，覺得太鹹」、「太好了！都跟我不同呢！糖醋最棒肯瓊我自己覺得超不搭」、「第一還是糖醋，蜂蜜芥末美乃滋調的種類都不喜歡，覺得這種調味外面常有並不特殊」、「會選麥當勞是因為：雞塊、糖醋醬、蛋捲冰淇淋XD」、「永遠支持糖醋」，只能說每個人口味大不相同，還是吃得開心最重要。（編輯：陳雅雲）

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