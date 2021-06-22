點麥克雞塊「絕不配糖醋醬」！男拿到秒還員工　原因曝光

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首先番茄醬部分，他形容口感因帶酸，吃起來比較不會膩，通常沒有糖醋他都會搭配番茄醬吃；再來糖醋醬部分，他解釋雖然多人喜歡，但他個人並沒有十分喜愛，所以每次買完雞塊餐一定會將其拿出來還給櫃檯。
蜂蜜芥末醬部分，他表示吃完後讓他驚為天人，「因為有加蜂蜜的關係，把原本黃芥末的嗆味減低許多，當時一吃就愛上，我記得後來有出過幾次，每次出每次都會要一份來沾」；泰式酸辣醬則因酸味明顯，他個人認為口感十分像辦桌上炸魚的醬料。
BBQ醬部分，他則坦言不太喜愛；另外針對最近掀起熱議的肯瓊醬，他解釋「應該是繼蜂蜜芥末之後第二喜歡的，但因為屬於小辣，所以吃完之後那個回辣有點讓我撐不住。」最後韓式甜辣醬，他則認為與辣炒年糕十分相似，文末他也強調「大部分都是個人主觀，如果跟大家不同請見諒。」
整理文曝光後，就引來鄉民們紛紛抱持不同意見留言，「我也不愛糖醋，覺得太鹹」、「太好了！都跟我不同呢！糖醋最棒肯瓊我自己覺得超不搭」、「第一還是糖醋，蜂蜜芥末美乃滋調的種類都不喜歡，覺得這種調味外面常有並不特殊」、「會選麥當勞是因為：雞塊、糖醋醬、蛋捲冰淇淋XD」、「永遠支持糖醋」，只能說每個人口味大不相同，還是吃得開心最重要。（編輯：陳雅雲）