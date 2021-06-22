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三寶爸秀戲水照！角落洩辣妻亮點　網壞笑放大：風景真棒

▲有網友到美式大賣場「好市多Costco」買了人工草皮和充氣游泳池，自製露天簡易玩水遊樂場給3名孩子遊玩，但照片曝光後，左後方的好風景反而引來眾人歪樓留言。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說臉書）
▲有網友到美式大賣場「好市多Costco」買了人工草皮和充氣游泳池，自製露天簡易玩水遊樂場給3名孩子遊玩，但照片曝光後，左後方的好風景反而引來眾人歪樓留言。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說臉書）

編輯中心/綜合報導

2021-06-22 13:53:50

全台第三級疫情警戒延至6/28，不少民眾都會避免外出，以此減少染疫風險，在家的時間也因此變多，讓許多人開始思考怎麼讓防疫新生活過得充實。對此，就有一名人夫到美式大賣場「好市多Costco」買了人工草皮和充氣游泳池，自製露天簡易玩水遊樂場給3名孩子遊玩，但照片曝光後，左後方的辣妻反而引來眾人歪樓留言。

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原PO於臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》上貼出一張照片，表示先前到好市多買了人工草皮和充氣游泳池，受到近日疫情影響，必須減少外出，所以趁機在此時自製戶外泳池讓家人們享受，「Costco草地跟戶外泳池是三級警戒的好朋友！」

只見畫面中，可看見3名孩子在泳池中玩得不亦樂乎，玩水道具應有盡有，看得出孩子們十分快樂。然而，仔細一瞧左後方角落處，可發現原PO的妻子身穿火辣比基尼，正趴在躺椅上享受。

▲網友意外將焦點放在左後方身穿比基尼的火辣人妻。（圖／翻攝Costco好市多
▲網友意外將焦點放在左後方身穿比基尼的火辣人妻。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說臉書）
照片曝光後，至今已有1萬多人按讚，不少網友紛紛歪樓留言，「我懺悔，我把左邊一直放大還罵解析度不夠」、「有放大的承認」、「旁邊那個辣妹，可能很容易會產生第四胎」、「好的，沒人care草皮跟泳池，我承認我有放大」、「老婆身材好好XDDDDD」、「我是girl也一直放大左邊那好風景」、「身材太好，露台好棒」、「我家也有泳池跟三寶，但是缺了身材很好的媽媽」。（編輯：陳雅雲）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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同島一命，尊重中央專業
政策炒短線，沒把全球局勢一起考慮
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2021-06-21-2021-06-24

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病毒不會等我們，讓願意的先打吧
不打說不定可活久一點
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2021-06-21-2021-06-24

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否，相信台灣還是防疫模範
是，沒有感受到中央超前部屬
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2021-06-20-2021-06-23

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支持，很多人都快活不下去了
不支持，群聚很容易再爆發
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2021-06-20-2021-06-23
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