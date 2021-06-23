影／有史以來變化最大！神手改造理工宅男 化身陽光歐巴
「人要衣裝，佛要金裝」，意指人需要靠衣飾、髮型的裝扮，才會有體面的外表。Youtube頻道「你好,我是盧志遠 」擁有17.6萬訂閱，是專業的髮型設計師，這一次他接到任務，要改造一位9個月沒剪頭髮的理工宅男，如此艱困的任務，他會怎麼完成呢？
影像中心/綜合報導
2021-06-23 13:00:00
影片一開始，在聽過委託人的簡單講述後得知，她的男朋友是一位工程師，盧志遠當即宣布，要把他變成一個具有魅力的高富帥工程師。而當工程師本人現身時，也表示自己相當意外，本來以為只是來剪個頭髮，沒想過會變成這麼費工的一件事。
在簡單添購改造用的衣物後，工程便正式開始，這次改造的重點就是要把頭的視覺感變小，並且讓整體看起來更乾淨。盧志遠在改造過程中不停的科普，讓理工男忍不住吐槽：「不就是剪個頭髮嗎？」，盧志遠則打趣回覆：「不准你貶低我們這個行業」。
改造結束，只見原本理工宅男酷似60年代明星的厚重髮型，在經過洗剪染燙等工序後，搖身一變成為韓國歐巴，加上添購的服飾、與生俱來的長腿，連原本的委託人女朋友都不敢相信，直言：「真的好帥」。由此可見這次的改造相當成功。（文字編輯：沈傳恩）
▶感謝授權：你好,我是盧志遠
完整影片：https://youtu.be/deCuViS5g-M