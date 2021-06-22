國軍桃園總醫院採檢全陰性 果菜市場員工和承銷商快篩
國軍桃園總醫院群聚感染事件，桃園市政府昨（21）日第一時間協同中央針對醫院連續3日採取一系列的措施，包括全面採檢、停止門急診至6月24日，更擴大採檢範圍，包括醫護、行政人員、住院病患、陪病家屬，以及清潔員、看護員等外包對象，並於昨（21）日近1,500人深夜全數完成採檢。桃園市長鄭文燦今（22）日上午主持桃園市政府防疫專案會議時表示，醫院全員採檢結果皆為陰性，目前仍持續追溯出院者及其家屬，打造更大的防護網，阻絕再度傳播。
記者李春台/桃園報導
2021-06-22 14:11:01
鄭文燦表示，目前國軍桃園總醫院的確診案例集中於ICU病房及另一病房，並無擴散趨勢，但市府仍要求落實分艙分流，針對熱區病人3日採檢1次，醫護人員亦須定期採檢。同時看護人員具流動性，各醫院仍應為其施打疫苗，市府也會持續高標準要求各醫院落實。
鄭文燦同時表示，考量北農群聚感染事件的發生，因有部分供應商重疊，因此市府安排桃園果菜批發市場與桃農綜合農產品批發市場的承銷商、工作人員共近500人進行採檢；另外部分供應商亦供貨給中壢青果商圈、中壢果菜市場及龜山青果合作社，市府也一併請單位造冊，進行第2批次快篩，確保營運的安全。
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