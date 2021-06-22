628微解封？侯友宜直言：目前新北看不見有微解封條件

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侯友宜認為，雖然新北的疫情不斷往下降，他對個案的發生原因，也都快速的查清楚與掌握，不過疫情是一個波段、一個波段，從上次的70多個確診降到50多個，40幾個這一波，可能還要花一點時間，才能再降到20幾個，要很努力很努力的把疫情控制，稍微不小心就會再往上：坦言新北市目前仍看不到有解封的條件，也沒有樂觀的權利，還是要保持低度的活動。
侯友宜說，印度變種病毒「Delta」來勢洶洶，入境普篩有沒有辦法更嚴格的落實守住國門？這部分要重新的檢討、調整外，疫苗的接種率一定要達到一定量，長照機構等照護的體系，包含高齡長者、防疫人員及弱勢族群的疫苗接種，要達到一定比率，這都是可觀察的指標；同時確保醫療照護的量能不能垮掉，重症率與死亡率有沒有往下降？及透過廣篩有效阻斷社區隱形的傳播鏈。
侯友宜直言，「目前新北看不見有微解封的條件」，也向中央建議微解封的4要件，包括「入境普篩守住住國門」、「疫苗接種率達一定量」、「確保醫療照護量能」、「廣篩阻斷隱形傳播鏈」，當4要件都達成的時候，再來審慎的評估、討論，哪些的場館適合微解封？有沒有能力做好監測的量能？會不會造成隱形傳播鏈再度往上？
侯友宜今日在新北防疫應變會議上指出，新北目前有2330人居家隔離，累計確診人數為6204例，今日新增43例的確診個案，以永和的11最高，其次為板橋、中和各8例；此外，社區篩檢站的總篩檢人數為94390人，篩出1119確診者，總體的陽性率為1.2％，昨日的篩檢人數有4389人篩檢，篩出7例的確診個案，陽性率0.2%。
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