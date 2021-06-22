COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

628微解封？侯友宜直言：目前新北看不見有微解封條件

▲侯友宜向中央建議微解封的4要件，包括「入境普篩守住住國門」、「疫苗接種率達一定量」、「確保醫療照護量能」、「廣篩阻斷隱形傳播鏈」。（圖／新北市政府提供）
▲侯友宜向中央建議微解封的4要件，包括「入境普篩守住住國門」、「疫苗接種率達一定量」、「確保醫療照護量能」、「廣篩阻斷隱形傳播鏈」。（圖／新北市政府提供）

記者陳志仁／新北報導

2021-06-22 16:50:32

外界都關注能否能在628微解封？中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（22）日透露，明日中午會統一的宣布；對此，新北市長侯友宜強調，目前新北看不見有解封的條件，也建議中央要審慎的評估。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲新北市長侯友宜直言，「目前新北看不見有微解封的條件」，也建議中央要審慎的評估。（圖／新北市政府提供）
▲新北市長侯友宜直言，「目前新北看不見有微解封的條件」，也建議中央要審慎的評估。（圖／新北市政府提供）
 

侯友宜認為，雖然新北的疫情不斷往下降，他對個案的發生原因，也都快速的查清楚與掌握，不過疫情是一個波段、一個波段，從上次的70多個確診降到50多個，40幾個這一波，可能還要花一點時間，才能再降到20幾個，要很努力很努力的把疫情控制，稍微不小心就會再往上：坦言新北市目前仍看不到有解封的條件，也沒有樂觀的權利，還是要保持低度的活動。

侯友宜說，印度變種病毒「Delta」來勢洶洶，入境普篩有沒有辦法更嚴格的落實守住國門？這部分要重新的檢討、調整外，疫苗的接種率一定要達到一定量，長照機構等照護的體系，包含高齡長者、防疫人員及弱勢族群的疫苗接種，要達到一定比率，這都是可觀察的指標；同時確保醫療照護的量能不能垮掉，重症率與死亡率有沒有往下降？及透過廣篩有效阻斷社區隱形的傳播鏈。

侯友宜直言，「目前新北看不見有微解封的條件」，也向中央建議微解封的4要件，包括「入境普篩守住住國門」、「疫苗接種率達一定量」、「確保醫療照護量能」、「廣篩阻斷隱形傳播鏈」，當4要件都達成的時候，再來審慎的評估、討論，哪些的場館適合微解封？有沒有能力做好監測的量能？會不會造成隱形傳播鏈再度往上？

▲新北市今日新增43例的確診個案，以永和的11最高，其次為板橋、中和各8例。（圖／新北市政府提供）
▲新北市今日新增43例的確診個案，以永和的11最高，其次為板橋、中和各8例。（圖／新北市政府提供）
 

侯友宜今日在新北防疫應變會議上指出，新北目前有2330人居家隔離，累計確診人數為6204例，今日新增43例的確診個案，以永和的11最高，其次為板橋、中和各8例；此外，社區篩檢站的總篩檢人數為94390人，篩出1119確診者，總體的陽性率為1.2％，昨日的篩檢人數有4389人篩檢，篩出7例的確診個案，陽性率0.2%。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您對於中央疫苗政策布局怎麼看？

同島一命，尊重中央專業
政策炒短線，沒把全球局勢一起考慮
16.67%83.33%
2021-06-21-2021-06-24

您認為指揮中心是否往下開放其他順位的施打對象候補登記？

病毒不會等我們，讓願意的先打吧
不打說不定可活久一點
93.1%6.9%
2021-06-21-2021-06-24

您認為中央在防疫過程中是否錯失很多良機？

否，相信台灣還是防疫模範
是，沒有感受到中央超前部屬
44.74%55.26%
2021-06-20-2021-06-23

您是否支持6/28後實施分區降級？

支持，很多人都快活不下去了
不支持，群聚很容易再爆發
59.3%40.7%
2021-06-20-2021-06-23
您認為禾馨診所在北市衛生局的同意下先取得疫苗，這是特權嗎？

您認為禾馨診所在北市衛生局的同意下先取得疫苗，這是特權嗎？

繼續作答
你心目中最美的高中女生制服是哪間呢？

你心目中最美的高中女生制服是哪間呢？

繼續作答
即時
推薦閱讀