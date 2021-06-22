疫苗超多！美國麥當勞「接種就免費送餐」　網羨炸：太爽

新冠肺炎（COVID-19）疫情近日在台灣逐漸趨緩，繼日本捐贈的124萬劑AZ疫苗後，美國也捐了250萬劑莫德納疫苗，不過能有效阻斷傳播鏈的疫苗，在台灣仍舊相當缺乏；不過，根據外媒報導，美國加州麥當勞提供免費疫苗以外，甚至喊出「接種就送餐」，讓網友超羨慕。





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根據外媒《NBC Los Angeles》報導，麥當勞正與加州公共衛生部合作，從6月21日起，在70多個地點提供免費的疫苗接種服務，而該「快閃診所」也將為麥當勞的員工、他們的家人和一般民眾提供疫苗；而接種疫苗的人，還可以得到免費餐點券。





▲根據外媒報導，美國麥當勞提供免費疫苗以外，甚至喊出「接種就送餐」，讓網友超羨慕。（示意圖／取自unsplash）

貼文一出，掀起熱議，「反觀」、「真的反觀」、「我要薯條加大」、「怎麼那麼好」、「羨慕啦」、「我大美國就是量多」、「歡樂送：你點的疫苗套餐來了」、「乾......打完疫苗吃吃麥當勞壓壓驚」、「乾超扯的啦....嗚嗚嗚美國把拔」、「好屌...」、「太爽了吧！！！」、「台灣只有BTS套餐」、「免費疫苗還可以加點QQ」、「好想去加州吃麥當勞」。（編輯：郭佩蓉）



