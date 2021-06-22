COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

疫苗超多！美國麥當勞「接種就免費送餐」　網羨炸：太爽

▲根據外媒報導，美國麥當勞提供免費疫苗以外，甚至喊出「接種就送餐」，讓網友超羨慕。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲根據外媒報導，美國麥當勞提供免費疫苗以外，甚至喊出「接種就送餐」，讓網友超羨慕。（示意圖／翻攝自Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-06-22 17:03:18

新冠肺炎（COVID-19）疫情近日在台灣逐漸趨緩，繼日本捐贈的124萬劑AZ疫苗後，美國也捐了250萬劑莫德納疫苗，不過能有效阻斷傳播鏈的疫苗，在台灣仍舊相當缺乏；不過，根據外媒報導，美國加州麥當勞提供免費疫苗以外，甚至喊出「接種就送餐」，讓網友超羨慕。

我是廣告 請繼續往下閱讀

根據外媒《NBC Los Angeles》報導，麥當勞正與加州公共衛生部合作，從6月21日起，在70多個地點提供免費的疫苗接種服務，而該「快閃診所」也將為麥當勞的員工、他們的家人和一般民眾提供疫苗；而接種疫苗的人，還可以得到免費餐點券。

▲根據外媒報導，美國麥當勞提供免費疫苗以外，甚至喊出「接種就送餐」，讓網友超羨慕。（示意圖／取自unsplash）
▲根據外媒報導，美國麥當勞提供免費疫苗以外，甚至喊出「接種就送餐」，讓網友超羨慕。（示意圖／取自unsplash）
而此事也被網友轉貼到PTT上，並爆卦「加州麥當勞將提供免費疫苗」，「加州衛生局和麥當勞合作，在七十餘家店面設立疫苗施打站，接受疫苗的顧客另可免費挑一樣菜單上的餐點」。

貼文一出，掀起熱議，「反觀」、「真的反觀」、「我要薯條加大」、「怎麼那麼好」、「羨慕啦」、「我大美國就是量多」、「歡樂送：你點的疫苗套餐來了」、「乾......打完疫苗吃吃麥當勞壓壓驚」、「乾超扯的啦....嗚嗚嗚美國把拔」、「好屌...」、「太爽了吧！！！」、「台灣只有BTS套餐」、「免費疫苗還可以加點QQ」、「好想去加州吃麥當勞」。（編輯：郭佩蓉）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您對於中央疫苗政策布局怎麼看？

同島一命，尊重中央專業
政策炒短線，沒把全球局勢一起考慮
16.67%83.33%
2021-06-21-2021-06-24

您認為指揮中心是否往下開放其他順位的施打對象候補登記？

病毒不會等我們，讓願意的先打吧
不打說不定可活久一點
93.1%6.9%
2021-06-21-2021-06-24

您認為中央在防疫過程中是否錯失很多良機？

否，相信台灣還是防疫模範
是，沒有感受到中央超前部屬
44.74%55.26%
2021-06-20-2021-06-23

您是否支持6/28後實施分區降級？

支持，很多人都快活不下去了
不支持，群聚很容易再爆發
59.3%40.7%
2021-06-20-2021-06-23
您認為禾馨診所在北市衛生局的同意下先取得疫苗，這是特權嗎？

您認為禾馨診所在北市衛生局的同意下先取得疫苗，這是特權嗎？

繼續作答
你心目中最美的高中女生制服是哪間呢？

你心目中最美的高中女生制服是哪間呢？

繼續作答
即時
推薦閱讀