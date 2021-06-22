申請到10萬紓困金！他秒花「3萬」儲值手遊　原因臉綠慘

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原PO立刻提醒朋友，那10萬元是貸款，之後是要還的，雖然利息三年約1500元左右，但每個月仍要還3000多元，沒想到朋友卻回「不用呀！我姐姐領三萬也不用還」，這讓他瞬間傻眼，無奈的向對方解釋「你姐領的3萬元是紓困補助，但你的10萬元是紓困貸款，是不一樣的」。
朋友聽完直接大喊「真假！完蛋了」，當初可能以為10萬元是政府送的，所以才這樣大手筆的儲值，現在知道差別後崩潰了，而原PO面對如此荒唐的行為，只能建議朋友向遊戲公司協調退費，最後也忍不住說「強者我朋友」。
貼文曝光後，網友們也紛紛笑說，「幹嘛那麼快破梗，應該叫他加碼抽卡，順便請吃飯阿！」、「我比較好奇你怎麼還能跟他繼續當朋友？」、「貸款兩字…不是很難懂啊」、「應該誘導他把10萬抽完，再說出真相」、「課金可以一次課3萬，看起來生活算是衣食無虞的」、「難怪一堆人心急如焚非申請不可，原來真的有人以為不用還」、「笑死，他不知道抽的是他自己的錢」。（編輯：許智超）
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