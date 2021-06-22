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申請到10萬紓困金！他秒花「3萬」儲值手遊　原因臉綠慘

▲有網友分享，朋友申請到10萬紓困貸款，結果卻直接花3萬元儲值手遊，原因尷尬了。（示意圖／翻攝自pixabay）
▲有網友分享，朋友申請到10萬紓困貸款，結果卻直接花3萬元儲值手遊，原因尷尬了。（示意圖／翻攝自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-06-22 17:03:15

受到新冠肺炎疫情衝擊，全台三級警戒延長至6月28日，許多民眾的工作、生計受到影響，勞動部也推出10萬紓困貸款，申請人數更是突破百萬。近日，就有網友分享，朋友申請到10萬元的紓困貸款，竟然立刻花3萬元儲值手遊，讓他相當傻眼，便向朋友解釋一件事，結果對方聽完當場崩潰了。

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原PO在《爆廢公社二館》貼出一段對話，只見朋友領到10萬元紓困貸款後，感到十分開心，還特地向他炫耀「可以爽爽花」，接著更透露自己為了抽手遊的虛寶卡，已經花了3萬元儲值，並直呼「太爽！」

原PO立刻提醒朋友，那10萬元是貸款，之後是要還的，雖然利息三年約1500元左右，但每個月仍要還3000多元，沒想到朋友卻回「不用呀！我姐姐領三萬也不用還」，這讓他瞬間傻眼，無奈的向對方解釋「你姐領的3萬元是紓困補助，但你的10萬元是紓困貸款，是不一樣的」。

▲原PO立刻解釋，朋友姐姐的3萬元是紓困補助，朋友的10萬元是紓困貸款。（圖／翻攝自《爆廢公社二館》
▲原PO立刻解釋，朋友姐姐的3萬元是紓困補助，朋友的10萬元是紓困貸款。（圖／翻攝自《爆廢公社二館》 ）
朋友聽完直接大喊「真假！完蛋了」，當初可能以為10萬元是政府送的，所以才這樣大手筆的儲值，現在知道差別後崩潰了，而原PO面對如此荒唐的行為，只能建議朋友向遊戲公司協調退費，最後也忍不住說「強者我朋友」。

貼文曝光後，網友們也紛紛笑說，「幹嘛那麼快破梗，應該叫他加碼抽卡，順便請吃飯阿！」、「我比較好奇你怎麼還能跟他繼續當朋友？」、「貸款兩字…不是很難懂啊」、「應該誘導他把10萬抽完，再說出真相」、「課金可以一次課3萬，看起來生活算是衣食無虞的」、「難怪一堆人心急如焚非申請不可，原來真的有人以為不用還」、「笑死，他不知道抽的是他自己的錢」。（編輯：許智超）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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