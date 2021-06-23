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房市／8次店長考試　楊傑富屢挑戰終選上

▲疫情期間看屋，信義房屋五股店店長楊傑富用心為客戶做好防護，降低風險。（圖／NOWnews資料照片）
▲疫情期間看屋，信義房屋五股店店長楊傑富用心為客戶做好防護，降低風險。（圖／NOWnews資料照片）

財經生活中心/綜合報導

2021-06-23 08:00:00

準備8次店長考試才選上，信義房屋五股店店長楊傑富將不屈不饒精神運用在服務客戶，以及親身示範給同仁。即便是疫情嚴峻期間，面對急迫購屋需求的客戶，在看屋過程中，他除要克服困難，也幫客戶做最好的防護，降低到疫情熱區看屋的風險。

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楊傑富畢業於環境工程背景，第一份工作在廣告公司任職，因為想盡快存錢買房而進入信義房屋，一待就是15年，大學時在市場擺攤、打工的經驗讓他對人的敏感度強，也因此在銷售房屋時，他善於精準的洞察客戶的需求，並推薦合適的產品。

雖然銷售房屋得心應手，不過楊傑富選店長卻選了8次才選上，卻也讓他在過程中獲得許多，他自認學習不是特別敏銳，也有點畏懼上台說話，在選店長一次又一次準備考試的過程中，他土法煉鋼的勤練考古題，也因此房市相關知識也越來越純熟，運用在幫客戶解決問題的實務現場也難不倒他，長年擔任副手，讓他做足了準備，選上店長後幾乎不需適應期就能直接上場。

擔任店長至今4年多，他不屬於能言善道的業務類型，但卻誠懇的把客戶需求放在心上，因此即使離業務時代已遠，但還是有死忠客戶，將一家的成家大事交由他負責，就連5月下半月疫情爆發以來，仍舊信任他，跟著他去看屋。

楊傑富回想，疫情期間，有個客戶因租約到期，想要買屋給媽媽住，但客戶想看屋的地點在當時疫情已嚴重的中和區，他希望能幫客戶的風險降到最低，因此，他出發前將自己的車子全都消毒一遍，戴好口罩、量體溫等防護措施，到客戶家中載上一家老小，也協助量體溫、戴口罩再上車，定點看屋後再定點接送客戶回家。

楊傑富認為，也因為疫情嚴峻，相關作業都如同「跟時間賽跑」，他用最有效率的方法，幫客戶完成成家夢想，購屋的簽約後續事宜，需要面對面的場合，也都有透明隔板，楊傑富在買賣雙方間協調，也都戴上護目鏡做好準備，讓雙方安心。

「先無私的幫忙，客戶才會信任你，只要信任了，就是長遠的情誼」，楊傑富對待客戶的身教，也讓同仁看到他對工作的自律，他認為，新世代的同仁要讓他們對工作有成就感、認同感，因此他以身作則，不吝分享經驗，讓同仁看到了才真的相信自己也能做到。

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