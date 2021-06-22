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狂跳「Google停止運作」通知！安卓用戶崩潰　2解法曝光

▲今（22）日下午起發生不少安卓Android作業系統的手機使用者更新了「Google」應用程式後，卻不斷閃退跳出「Google屢次停止運作」的訊息。（圖／翻攝Pexel）
▲今（22）日下午起發生不少安卓Android作業系統的手機使用者更新了「Google」應用程式後，卻不斷閃退跳出「Google屢次停止運作」的訊息。（圖／翻攝Pexel）

編輯中心/綜合報導

2021-06-22 17:52:28

今（22）日不少使用Android作業系統的使用者發現，更新了「Google」應用程式後，手機卻不斷閃退並跳出「Google屢次停止運作」的訊息，問題曝光立刻讓不少網友湧入PTT抱怨討論，也紛紛到Google Play底下的評論區留言一星要求解決。對此Google 台灣也緊急做出回應，而網友們也提供了2項解法能暫緩當機問題。

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自今日下午起，有不少安卓用戶紛紛發現只要手機打開「Google」的App後，就會發生閃退、當機，甚至出現手機發燙情況，就連手機重新開機也沒有用，有民眾在PTT上發文求助，這才發現原來這個現象只發生在Android作業系統上，蘋果手機的用戶則並未發生這類情況。

▲（圖／翻攝自PTT）
▲網友抱怨自己想開Google功能卻不斷閃退（圖／翻攝自PTT）
許多有著相同經驗的網友也在該篇文章底下回報災情，紛紛指出自己的手機出現「Google屢次停止運作」不斷跳出的情況，還有人耗電增加、發燙，就連使用其他APP時也會被跳出的通知訊息打斷，根本無法使用。對此，Google 台灣官方也回應「我們收到部分使用者反映 Google 應用程式無法在 Android 設備正常使用，我們目前正在了解並調查情形」。

至於該怎麼解決這項災情，目前Google 台灣尚未給出正確解答，不過有網友建議可嘗試將「Android System WebView」系統元件解除更新，或者從導致閃退的「Google」App著手，直接進行解除安裝卸載，就能夠暫時避免再遇到類似情況。（編輯：楊智傑）

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