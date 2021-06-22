北農爆群聚感染　林右昌建議柯文哲：採「雙罩一套」防疫

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林右昌表示，自6月23日起，將開放孕婦優先施打疫苗，請孕婦由婦產科的醫師評估後，前往長庚基隆醫院、三總基隆分院、礦工醫院、市立醫院，及新昆明醫院等5家指定合約醫院預約接種疫苗；此外，5月9日前已接種過第一劑AZ疫苗的市民，自6月23日起將可施打第二劑疫苗。
林右昌說，CDC已公布新一波疫苗施打的對象，除全國一致性的考試工作人員、幼兒園、國小、安親班、教育人員，及各類批發市場第一線的工作人員；中央也聽取地方的建議，將北北基桃視為同一生活圈，將北北基桃的計程車司機、外送員、國道客運、貨運司機，及傳統市場合法攤商都納入的施打對象。
林右昌補充，之前就嚴格執行市場管理機制，只要是市場的合法攤商，產發處都已完成造冊，至於計程車、客運、貨運司機及外送員也會開始造冊，只要中央疫苗下來，將依中央指示展開疫苗施打；另基隆市今日新增2例的確診者，都是護理之家高風險住民，預防性移至部基收治，經第4次定期採檢確診。
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