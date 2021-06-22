COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

北農爆群聚感染　林右昌建議柯文哲：採「雙罩一套」防疫

▲基隆市政府宣布，5月9日前接種AZ疫苗的市民，也將可公費施打第二劑。（圖／基隆市政府提供）
▲基隆市政府宣布，5月9日前接種AZ疫苗的市民，也將可公費施打第二劑。（圖／基隆市政府提供）

記者陳志仁／基隆報導

2021-06-22 17:55:46

基隆市長林右昌今（22）日在記者會中宣布多項疫苗施打的政策，包括開放孕婦優先施打疫苗，5月9日前接種AZ疫苗的市民，也將可公費施打第二劑；另外配合中央的政策，計程車司機、外送員等都排入7月的施打對象。

我是廣告 請繼續往下閱讀
林右昌在線上的記者會中呼籲北市，趕快將北農群聚感染的情形控制住，大家一起合作去面對，因為市場是最難管理，即便做了清消但人是流動，只要有人染疫但無症狀，在他發病前的2天就有傳染力；建議台北市長柯文哲採取「雙罩一套」（面罩、口罩加拋棄式手套）的防疫策略，及所有的員工都做PCR。

▲林右昌在線上的記者會中建議北市，應採取「雙罩一套」（面罩、口罩加拋棄式手套）的防疫作為，及所有的員工都做PCR。（圖／基隆市政府提供）
▲林右昌在線上的記者會中建議北市，應採取「雙罩一套」（面罩、口罩加拋棄式手套）的防疫作為，及所有的員工都做PCR。（圖／基隆市政府提供）
 

林右昌表示，自6月23日起，將開放孕婦優先施打疫苗，請孕婦由婦產科的醫師評估後，前往長庚基隆醫院、三總基隆分院、礦工醫院、市立醫院，及新昆明醫院等5家指定合約醫院預約接種疫苗；此外，5月9日前已接種過第一劑AZ疫苗的市民，自6月23日起將可施打第二劑疫苗。

▲林右昌補充，只要是市場的合法攤商，產發處都已完成造冊，一旦中央的疫苗下來，將依中央指示替攤販接種。（圖／基隆市政府提供）
▲林右昌補充，只要是市場的合法攤商，產發處都已完成造冊，一旦中央的疫苗下來，將依中央指示替攤販接種。（圖／基隆市政府提供）
 

林右昌說，CDC已公布新一波疫苗施打的對象，除全國一致性的考試工作人員、幼兒園、國小、安親班、教育人員，及各類批發市場第一線的工作人員；中央也聽取地方的建議，將北北基桃視為同一生活圈，將北北基桃的計程車司機、外送員、國道客運、貨運司機，及傳統市場合法攤商都納入的施打對象。

林右昌補充，之前就嚴格執行市場管理機制，只要是市場的合法攤商，產發處都已完成造冊，至於計程車、客運、貨運司機及外送員也會開始造冊，只要中央疫苗下來，將依中央指示展開疫苗施打；另基隆市今日新增2例的確診者，都是護理之家高風險住民，預防性移至部基收治，經第4次定期採檢確診。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您對於中央疫苗政策布局怎麼看？

同島一命，尊重中央專業
政策炒短線，沒把全球局勢一起考慮
18.72%81.28%
2021-06-21-2021-06-24

您認為指揮中心是否往下開放其他順位的施打對象候補登記？

病毒不會等我們，讓願意的先打吧
不打說不定可活久一點
92.51%7.49%
2021-06-21-2021-06-24

您認為中央在防疫過程中是否錯失很多良機？

否，相信台灣還是防疫模範
是，沒有感受到中央超前部屬
44.37%55.63%
2021-06-20-2021-06-23

您是否支持6/28後實施分區降級？

支持，很多人都快活不下去了
不支持，群聚很容易再爆發
58.85%41.15%
2021-06-20-2021-06-23
全國三級警戒滿一個月，你的生活變了嗎？

全國三級警戒滿一個月，你的生活變了嗎？

繼續作答
你心目中最美的高中女生制服是哪間呢？

你心目中最美的高中女生制服是哪間呢？

繼續作答
即時
推薦閱讀