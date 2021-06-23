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房市／商用不動產　上半年交易創歷史新高

▲科技大廠因應國際供應鏈訂單需求持續擴廠，使得2021年上半年商用不動產市場表現佳。（圖／NOWnews資料照片）
▲科技大廠因應國際供應鏈訂單需求持續擴廠，使得2021年上半年商用不動產市場表現佳。（圖／NOWnews資料照片）

財經生活中心/綜合報導

2021-06-23 12:30:00

上半年雖陸續受打炒房政策及本土疫情爆發，但國內製造業出口動能強，科技大廠因應國際供應鏈訂單需求持續擴廠，使得2021年上半年商用不動產市場表現佳。信義全球資產公司統計2021年上半年上市櫃法人大型交易(截至6月15日)，總交易金額來到717億元，與2020年上半年交易金額354億元，同期相比成長103%，且創下歷年上半年新高記錄；在土地與地上權市場部分，交易金額為651億元，是2016年後上半年同期規模次高。

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信義全球資產公司總經理柯宏安表示，商用不動產市場上半年主要買方動能來自科技業，佔整體36%，壽險與傳產業分居其後。若從交易產品看，以工業地產類357億元(佔50%)最高，除科技業擴廠需求高是主因外，也有建商看好廠辦需求跨入工業土地開發，像是京城建設以33.8億元買下台南1萬6千多坪工業地，為上半年建設業投資工業土地金額最大的一筆。疫情下大量線上購物衍生的物流倉儲需求也一一浮現，除國泰人壽在5月以15億元買下桃園大溪9千多坪丁建土地，包含全家便利商店、華元食品等傳產零售業者也在上半年積極布局倉儲物流儲備用地。

交易產品居次為廠辦類的232億元(佔32%)，上半年交易規模已超越2020年全年的122億元，廠辦類需求明顯增溫，以台北市內科為最主要交易區域，包含聯發科買下「遠傳內科文德大樓」、亞尼克買下「九義牛津商務大樓」。至於純辦大樓類交易則為116億元(佔16%)，交易區域仍以台北市為主。

另外，土地與地上權上半年交易金額為651億元，在無指標性地上權標脫下，雖與去年同期1,313億少許多，但仍是2016年後上半年同期規模的次高。交易區域則可看到建商將眼光轉向台中市及新北市的重劃區，其中興富發以近200億元成為上半年購地最積極建商，其單筆金額最大是以85億元買下新莊副都心土地。

總經理柯宏安補充，雖然5月起的本土疫情升溫會造成短期市場的謹慎與停滯，但目前台灣整體經濟基本面仍佳，產業在全球供應鏈角色也已更具重要地位，加上資金水位仍高，估計企業對於疫情若減緩後的商用不動產布局動能仍然可觀。

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