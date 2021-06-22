宿舍個人物品竟被丟到房外！樂觀移工看不下去：不人道

一名四方報先前曾訪問過的菲律賓籍京元電移工Jopay Singson，在苗栗移工宿舍爆發群聚後都保持樂觀，甚至公開感謝台灣政府和指揮中心，更正面鼓勵大家團結防疫，然而面對此次事件，就連樂觀的他都看不下去，直呼這樣的做法根本違憲且侵害人權。
目前有些京元電移工仍在不同縣市隔離中，但有些移工已經完成隔離先回到工廠準備上工，沒想到卻遇上這樣的情景。Jopay Singson指出，這件事情涉及公司突如其來的撤離公告和仲介管理的問題，「我們這些需要隔離的移工被緊急撤離宿舍，個人物品也在我們不在場的情況下被移除，我們認為這麼做非常不人道」，並強調即使移工得到新冠肺炎或遵照指揮中心規定隔離中，也不該把他人任意安置到移工的宿舍中暫居。
「移工作為房客對自己租下的宿舍房間有法律權力，例如在緊急情況下別人要進房時應該經過移工同意，並給予應有的隱私」。他指出，房東應該只有在得到移工的許可下才可以進房，就算是緊急情況，比如他們接獲政府或法院通知得以驅逐房客，也不該亂動你的私人物品，並且應該遵照程序並提出公告。
Jopay Singson指出，這樣的作法已經侵害基本人權和移工的法律權益，並且不符合憲法精神，「我們要求得到應有的人權，畢竟這些宿舍房間都是我們每個月付費承租的」。
其他京元電移工也紛紛在社交媒體上批評公司和仲介做法，「最近政府單位為了要檢查宿舍造成一團亂，政府急，宿舍管理慌，移工收苦，反正最後被颱風尾掃到最慘的就是移工，別忘了他們（移工）是有付膳宿費的」、「讓我們團結起來爭取人權」、「我們的人權受到嚴重影響，有很多情況是在恐懼中經歷」、「希望我的護照和其他重要文件沒有遺失」。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。