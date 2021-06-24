紐約公司創「不後悔」刺青　一年時效讓你看膩就換！

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▲此公司確保客人不後悔的秘訣在於讓刺青自然的於9個月到15個月間慢慢褪色。(圖/擷取自Ephemeral Tattoo/IG)

一年後，墨水會完全消失，而顧客可以再設計他們下一個想要的圖案。因此，刺青師經常鼓勵客人大膽地展現自己的個性，設計出自己的風格圖案，好好利用這個「無須承諾」的刺青。

而他們的IG頁面上也充斥著有趣的圖案，其中可見客人在腿上刺上自己畫的幸運貓，也有另一位和他的媽媽一起在手臂上刺「偶像」一詞。

▲目前「短暫刺青店」所有的紋身都是用黑色墨水完成的。(圖/擷取自Ephemeral Tattoo/IG)

毫無壓力和非常包容的環境下，這家刺青店鼓勵了許多客戶，除了已經有紋身的人以外，從來沒有刺青過的人也一同前往嘗試。