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紐約公司創「不後悔」刺青　一年時效讓你看膩就換！

▲位於紐約布魯克林的「短暫刺青店」(Ephemeral Tattoo Studio) 創立一家「保證」顧客不後悔的刺青店。(圖/擷取自 Ephemeral Tattoo/IG)
▲位於紐約布魯克林的「短暫刺青店」(Ephemeral Tattoo Studio) 創立一家「保證」顧客不後悔的刺青店。(圖/擷取自 Ephemeral Tattoo/IG)

The China Post/綜合報導

2021-06-24 23:30:00

根據The China Post報導，疫情期間，許多人關在家裡太久容易感到無聊，有些人或許想讓生活增添一些樂趣而考慮刺青，然而，不少人害怕刺青後會後悔而讓卻步。

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位於紐約布魯克林的「短暫刺青店」(Ephemeral Tattoo Studio) 非常了解這些「重大」決定背後猶豫不決的原因，進而成為史上第一家「保證」顧客不後悔的刺青店。

此公司確保客人不後悔的秘訣在於讓刺青自然的於9個月到15個月間慢慢褪色。

▲此公司確保客人不後悔的秘訣在於讓刺青自然的於9個月到15個月間慢慢褪色。(圖/擷取自Ephemeral
▲此公司確保客人不後悔的秘訣在於讓刺青自然的於9個月到15個月間慢慢褪色。(圖/擷取自Ephemeral Tattoo/IG)
根據「短暫刺青店」的網站所述，他們請了頂級皮膚科醫生和化學工程師經過六年多的研究設計出今日使用的醫療級、生物可分解的墨水。

該網站也表示，墨水自然分解最後會變成極小的顆粒讓人體吸收，隨後消失。

一年後，墨水會完全消失，而顧客可以再設計他們下一個想要的圖案。因此，刺青師經常鼓勵客人大膽地展現自己的個性，設計出自己的風格圖案，好好利用這個「無須承諾」的刺青。

而他們的IG頁面上也充斥著有趣的圖案，其中可見客人在腿上刺上自己畫的幸運貓，也有另一位和他的媽媽一起在手臂上刺「偶像」一詞。

一位顧客也在網站上大讚，「工作人員真的很友善和專業」，也有人分享「整個刺青過程都感到超舒服」。

其他人也在IG頁面下方留言表示這樣的刺青真的是「最酷的體驗」。

因為去除掉一個永久性的刺青可能要耗費大量資金也會造成很多不必要的疼痛，該工作室為傳統刺青提供一個很好的替代方案。

然而，目前「短暫刺青店」所有的紋身都是用黑色墨水完成的，所以想要五彩繽紛刺青的民眾可能需要再等一下。

▲目前「短暫刺青店」所有的紋身都是用黑色墨水完成的。(圖/擷取自Ephemeral
▲目前「短暫刺青店」所有的紋身都是用黑色墨水完成的。(圖/擷取自Ephemeral Tattoo/IG)
毫無壓力和非常包容的環境下，這家刺青店鼓勵了許多客戶，除了已經有紋身的人以外，從來沒有刺青過的人也一同前往嘗試。

更多新聞請看The China Post

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