西瓜怎麼挑不失手？果農曝光「4技巧」：甜美新鮮又多汁

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根據搜狐號《小乾倩倩的遊戲的美食》指出，挑選西瓜的技巧有4種，第一「看西瓜的西瓜蒂」，一般買西瓜時，上頭都會留有一個蒂，西瓜蒂有的是直的，有的是彎的，一定要記住購買「彎的瓜蒂」，皮薄汁多，吃起來特別甜；西瓜蒂是直的，說明水分足，但是不是很甜，而且皮非常厚，口感也差很多。





▲西瓜要怎麼挑才不失手呢？就有果農分享挑選西瓜的「4個技巧」，只要學會這些技巧，要挑出甘甜多汁、皮薄肉厚的西瓜，再也不是難事。（示意圖／取自unsplash）

技巧三「看西瓜的西瓜皮」，常見的西瓜紋路不同，以一般西瓜為例，有的紋路比較寬，有的比較窄。一般西瓜皮紋路清晰粗大，看起來非常整齊，說明這個是成熟度非常高的西瓜；若西瓜皮窄一些，就是未成熟的西瓜，如果出現網格狀紋路，是甜度最高的西瓜。





技巧四則為「看西瓜的顏色」，西瓜一般是綠色的，還有一些是偏黃色的，在挑選西瓜的時候，一定要選擇綠色的西瓜，如果有黃色的地方，這樣的西瓜放了很久，非常不新鮮。





西瓜是夏季很好的解暑降溫水果，《小乾倩倩的遊戲的美食》最後也總結，挑選西瓜可以從「瓜蒂」、「瓜臍、「紋路」和「顏色」來分辨；還有人會用手「敲一敲」來判斷，通常敲完出現「咚咚」的聲音，代表是熟透的西瓜，若是噗噗的聲音，說明該西瓜並未完全熟透。





事實上，有不少人認為挑選西瓜會以「公」、「母」來區分，但根據農委會指出，西瓜屬於雌雄同株異花的作物，也就是同一株可分別長出公花和母花，公花提供花粉、母花結果實，換句話說，市售西瓜全部都是母花的果實，並無所謂公母之分，也沒有「母西瓜較鮮甜」的結果。（編輯：郭佩蓉）



