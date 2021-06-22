夏天戴安全帽狂飆汗！男友「偷貼一片」　通勤妹驚：超涼

剛過完夏至的台灣天氣相當炎熱，全台因為仍在防疫三級管制下，不少仍得進公司的上班族只能頂著烈日騎車通勤，不過脫下安全帽滿頭大汗的情況常讓人覺得不舒服，日前就有一名女網友向男友抱怨這個困擾，沒想到對方卻神不知鬼不覺的替她偷貼一片「涼爽神器」，讓她不禁驚呼「這到底是哪招」。

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這名通勤族昨（21）日於社群論壇《Dcard》上分享這個經驗，她提到自己平常算是蠻能忍耐大太陽的熾熱，但因為最近的天氣時常帶有下雨前的悶熱感，讓她忍不住向男友抱怨「這天氣還要騎車很崩潰，從家裡騎到公司早上夾好的頭髮都整個流汗扁塌掉」。

沒想到過沒幾天，原PO突然發現自己的安全帽內套裡被男友貼了一片「涼爽神器」，仔細一看才發現是款「冰爽版」衛生棉，傳訊息詢問男友後才得知這是對方的「貼心訣竅」，男友甚至還將整包衛生棉塞到原PO包包方便她替換，儘管有些傻眼但原PO仍默默戴上這款安全帽，只是出乎她意料的是「結果竟然超涼！騎到公司沒有流汗，有流汗也被吸完了」，效果好到讓她不禁吐槽「這到底是哪招」。

▲有網友將衛生棉放入安全帽內襯，並表示有吸汗、清涼、衛生等功能，替換也相當方便。（圖／翻攝《Dcard》）

照片曝光後不少網友也紛紛笑翻，更有民眾笑稱男友是「生活智慧王」，留言中更不乏有網友喊著要仿效這個做法，「衛生棉新妙用欸！這是要變成居家旅行必備良藥了嗎」、「別人的男友都不會讓我失望」、「傻眼欸我是都用涼感濕紙巾而已，感謝原PO男友全新見解」。（編輯：楊智傑）