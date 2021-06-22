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立陶宛為何捐贈台灣疫苗？他揭「深層關聯」：難以取代

▲繼日、美兩國贈送台灣疫苗後，位於東歐的立陶宛今（22）日也宣布將贈送台灣2萬劑AZ疫苗。（圖／達志影像／美聯社）
▲繼日、美兩國贈送台灣疫苗後，位於東歐的立陶宛今（22）日也宣布將贈送台灣2萬劑AZ疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

編輯中心/綜合報導

2021-06-22 20:08:34｜2021-06-22 20:34:18

台灣本土疫情受到國際關注，繼日、美兩國贈送台灣疫苗後，位於東歐的立陶宛今（22）日也宣布將贈送台灣2萬劑AZ疫苗，消息一出也引發討論。對此，律師呂秋遠更從歷史層面點出台、立雙方的「深層關聯」。

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呂秋遠今（22）日在臉書表示，立陶宛是一個距離台灣遙遠的國家，座落在波羅的海旁邊，面積有65300平方公里，比台灣大一倍左右，但人口只有280萬上下，該國20日新增病例是51人，雖然本土沒有生產疫苗，但疫苗覆蓋率非常高，打過第一劑的已經有203萬人，第二劑也有88萬1千人，大概已有3成左右。他補充，立陶宛1991年獨立後，過去跟台灣關係不是相當熱絡，雙方甚至沒有在對方首都設大使館，在立陶宛的事務由台灣幾個駐外使館一起處理，主要是由台灣駐拉脫維亞代表團兼任，協助在這個國家的外交工作。聽說明年會來台北設立機構，我們就拭目以待。

▲立陶宛外交部長宣布，捐贈台灣2萬劑AZ疫苗時。（圖／翻攝自Twitter）
▲立陶宛外交部長宣布，捐贈台灣2萬劑AZ疫苗時。（圖／翻攝自Twitter）
呂秋遠發現，立陶宛外交部長宣布，捐贈台灣2萬劑AZ疫苗時，在推特寫下「今天早上，立陶宛政府同意捐2萬劑疫苗給台灣（附上國旗）。儘管力量不大，透過捐贈疫苗這件事，還是可以展現我們與台灣人民一起堅定對抗肺炎的信念。我們都熱愛自由，應該彼此照顧」。

呂秋遠隨後解釋「如果你知道立陶宛過去的歷史，就會知道外交部長這段話，是很有意義的」。早在13世紀就已經有立陶宛大公國存在，但是在18世紀先被瑞典攻佔，後來又被俄羅斯、普魯士、奧地利瓜分，甚至成為俄羅斯帝國的一部份。第一次世界大戰，立陶宛先被德國佔領，後來短暫獨立，卻立刻被波蘭併吞。二次大戰期間，被劃入納粹德國的勢力範圍，接著屢被蘇聯與德國輪流出賣，戰後則被蘇聯併吞，成為共產蘇維埃的一部份，直到1991年才正式獨立至今。

▲呂秋遠分享台灣、立陶宛雙方的發展歷史的相似之處。（圖／翻攝呂秋遠臉書）
▲呂秋遠分享台灣、立陶宛雙方的發展歷史的相似之處。（圖／翻攝呂秋遠臉書）
呂秋遠最後也感慨「立陶宛發展指數很高，為東歐穩定成長的國家，但卻經歷過長達二百年以上的亡國歷史，又曾是蘇聯的一部份，對於共產主義中國，應當有更深的體會，『維繫兩國的情誼，當然不是10萬片口罩，或是2萬劑AZ疫苗而已』。我們有相似的歷史背景、共通的文化價值，這是任何地緣政治都很難取代的」。（編輯：潘毅）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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