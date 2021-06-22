立陶宛為何捐贈台灣疫苗？他揭「深層關聯」：難以取代

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呂秋遠發現，立陶宛外交部長宣布，捐贈台灣2萬劑AZ疫苗時，在推特寫下「今天早上，立陶宛政府同意捐2萬劑疫苗給台灣（附上國旗）。儘管力量不大，透過捐贈疫苗這件事，還是可以展現我們與台灣人民一起堅定對抗肺炎的信念。我們都熱愛自由，應該彼此照顧」。
呂秋遠隨後解釋「如果你知道立陶宛過去的歷史，就會知道外交部長這段話，是很有意義的」。早在13世紀就已經有立陶宛大公國存在，但是在18世紀先被瑞典攻佔，後來又被俄羅斯、普魯士、奧地利瓜分，甚至成為俄羅斯帝國的一部份。第一次世界大戰，立陶宛先被德國佔領，後來短暫獨立，卻立刻被波蘭併吞。二次大戰期間，被劃入納粹德國的勢力範圍，接著屢被蘇聯與德國輪流出賣，戰後則被蘇聯併吞，成為共產蘇維埃的一部份，直到1991年才正式獨立至今。
呂秋遠最後也感慨「立陶宛發展指數很高，為東歐穩定成長的國家，但卻經歷過長達二百年以上的亡國歷史，又曾是蘇聯的一部份，對於共產主義中國，應當有更深的體會，『維繫兩國的情誼，當然不是10萬片口罩，或是2萬劑AZ疫苗而已』。我們有相似的歷史背景、共通的文化價值，這是任何地緣政治都很難取代的」。（編輯：潘毅）
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