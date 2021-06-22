解除三級警戒後「第一件事」想幹嘛？眾秒答：絕對是這個

新冠肺炎（COVID-19）疫情近日在台灣逐漸趨緩，各界對於全國三級警戒暫定延至28日，是否會解除或是持續都相當關注，對此，就有網友好奇，若是解除了三級警戒後「第一件事想要幹嘛？」，貼文一出，立刻掀起熱議。





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該名網友在PTT以「三級警戒解除後第一件想做的事情是什麼？」為題發文，表示最近實在是很感謝台灣人民的努力，讓防疫成果開始慢慢顯現出來，無論是確診數或是死亡數，都有明顯下降的趨勢。





▲有網友好奇若是解除了三級警戒後，「第一件事」想要幹嘛，貼文一出，立刻掀起熱議。（圖／NOWnews資料照）

貼文一出，掀起熱議，「約會QQ，因為疫情假單身好久」、「找男友」、「好想爬山」、「爬山、打麻將和密室逃脫」、「剪頭髮」、「逛街曬太陽」、「跑步健身，覺得身體太久沒動了」、「回家、聚餐、旅遊」、「爬山、運動 (肥爆了）」、「吃火鍋、約會、跑步、爬山和唱歌」、「唱歌，自己一個人唱6小時，快憋死了」。





其中，最多網友解封後，最想做的第一件事就是「到餐廳吃飯」，「外出聚餐」、「吃爆火鍋」、「在餐廳好好吃一頓飯」、「麻辣鍋吃起來啊」、「去吃吃到飽」、「吃大餐」、「內用」、「去燒烤啤酒吃喝到飽的店瘋狂吃一頓」、「絕對是去吃吃到飽」。（編輯：郭佩蓉）





▲中央流行疫情指揮中心22日說明新冠肺炎本土感染爆發，累計確診12938例。（圖／NOWnews製表）