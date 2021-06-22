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下雨天冷氣該關嗎？內行解釋「1原理」　眾秒懂：更要開

▲夏至後今日全台普遍下了雨，相較前幾日的悶熱，有網友就好奇下過雨後冷氣是否還會開整天，不少網友則紛紛給出建議表示「下雨更要開」。（示意圖／取自unsplash）
▲夏至後今日全台普遍下了雨，相較前幾日的悶熱，有網友就好奇下過雨後冷氣是否還會開整天，不少網友則紛紛給出建議表示「下雨更要開」。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2021-06-22 21:39:26

眼看時序進入夏季，氣溫一天比一天高，不少人敵不過室外高溫，紛紛躲在室內吹冷氣，不過夏天偶爾會下午後雷陣雨，而下過雨了以後，氣溫也就相對舒適一些；對此，就有網友好奇，「下雨還會開冷氣嗎」，貼文一出，掀起熱議。

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這名網友在BBS社群平台批踢踢（PTT）上發文提到，自己通常是晚上才會開冷氣，比較方便自己入睡，但前幾天正好是夏至前後，天氣實在是太熱了，所以白天就打開冷氣吹，儘管室內相當涼爽，「但默默總覺得不太好」。不過她也接著表示，幸好今天全台開始下了雨，氣溫不再那麼炎熱就不需要再開冷氣了。

▲原PO指出，因為整天都待在家，所以也經常開冷氣，導致電費增加。（示意圖／翻攝PhotoAC）
▲防疫在家開冷氣雖然涼爽不少，但電費也跟著增加，你會習慣冷氣開一整天嗎？（示意圖／翻攝PhotoAC）
原PO最後也好奇提問，現在比較涼一些，「你們冷氣還會開整天嗎？」。而話題曝光後也掀起不少網友討論，其中就有網友認同原PO的觀點，指出下雨後天氣的確會涼爽許多，不需要開冷氣讓室內降溫「台中下大雨變很涼，睡前開一下而已」、「今天吹電風扇就好冷」。

不過留言中也有內行點出，下雨天更應該要開冷氣，尤其是要打開冷氣的「除濕功能」，「最近太熱，已經三天沒關了」、「開，下雨更要開起來除濕」、「會！下雨更要開不然房間會很潮濕」、「每天只會挑個三到五小時關一下」、「三級前剛好換了變頻，常常開到忘記自己已經連續開好幾天」。（編輯：楊智傑）

 

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