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永和確診人數暴增　侯友宜：主要來自2個家庭群聚感染

▲新北市第4階段的接種對象，包含75歲以上（原住民65歲以上）的長者及孕婦，不分戶籍從明日上午9點起開放電話或線上預約。（圖／新北市政府提供）
▲新北市第4階段的接種對象，包含75歲以上（原住民65歲以上）的長者及孕婦，不分戶籍從明日上午9點起開放電話或線上預約。（圖／新北市政府提供）

記者陳志仁／新北報導

2021-06-22 21:25:51

新北市長侯友宜今（22）日在防疫應變會議上指出，今日新增43例的確診個案，又以永和區的11例最高，且其中有9例來自家戶的感染；此外，新北市受到北農群聚感染影響的確診人數有28例。

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侯友宜表示，新北市今日新增的43例確診個案中，目前有18人住院、25人住集中檢疫中心，而從感染源的分析來看，家戶感染的有26人（15人已經居家隔離）、佔60%，醫療院所機構則有11人、佔26%；此外，職場有3人（2人為北農群聚感染）、佔7%，不明感染源為3人、佔7%。

▲侯友宜說，從感染源的分析來看，家戶感染的有26人、醫療院所機構則有11人、職場有3人，及不明感染源3人、佔7%。（圖／新北市政府提供）
▲侯友宜說，從感染源的分析來看，家戶感染的有26人、醫療院所機構則有11人、職場有3人，及不明感染源3人、佔7%。（圖／新北市政府提供）
 

侯友宜說，永和區昨日沒有確診的個案，但今日卻冒出11人，9人來自2個家庭，包括有1個案在家進行居家隔離，解隔前做PCR的採檢被驗出陽性，進而擴大篩檢其他4名家庭的成員也全部確診，顯見解隔前的PCR非常重要；另一個家庭則是1人在職場染疫後，回家又傳染給其他3名的同住家人。

▲侯友宜指出，今日新增43例的確診個案，又以永和區的11例最高，且其中有9例來自家戶的感染。（圖／新北市政府提供）
▲侯友宜指出，今日新增43例的確診個案，又以永和區的11例最高，且其中有9例來自家戶的感染。（圖／新北市政府提供）
 

侯友宜宣布，第4階段的接種，對象包含75歲以上（原住民65歲以上）的長者及孕婦，不分戶籍從明日上午9點起開放電話或線上預約，24日及25日前往27家醫院、29區衛生所及203家的合約院所施打疫苗；此外，也可直接前往27個社區接種站來施打，但要配合採分區、分里、分時段的措施。

至於孕婦經產檢醫師的諮詢及現場醫生專業評估，如果選AZ疫苗可在27家醫院及29區衛生所施打，若想選莫德納，可前往亞東醫院、雙和醫院、台北慈濟醫院、耕莘醫院、淡水馬偕醫院、恩主公醫院、新北市立聯合醫院、輔大醫院、台北醫院、樂生療養院、新泰綜合醫院、汐止國泰醫院、仁愛醫院、瑞芳礦工醫院、台大醫院金山分院、永和耕莘醫院、土城醫院17家醫院施打。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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