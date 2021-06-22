永和確診人數暴增　侯友宜：主要來自2個家庭群聚感染

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侯友宜說，永和區昨日沒有確診的個案，但今日卻冒出11人，9人來自2個家庭，包括有1個案在家進行居家隔離，解隔前做PCR的採檢被驗出陽性，進而擴大篩檢其他4名家庭的成員也全部確診，顯見解隔前的PCR非常重要；另一個家庭則是1人在職場染疫後，回家又傳染給其他3名的同住家人。
侯友宜宣布，第4階段的接種，對象包含75歲以上（原住民65歲以上）的長者及孕婦，不分戶籍從明日上午9點起開放電話或線上預約，24日及25日前往27家醫院、29區衛生所及203家的合約院所施打疫苗；此外，也可直接前往27個社區接種站來施打，但要配合採分區、分里、分時段的措施。
至於孕婦經產檢醫師的諮詢及現場醫生專業評估，如果選AZ疫苗可在27家醫院及29區衛生所施打，若想選莫德納，可前往亞東醫院、雙和醫院、台北慈濟醫院、耕莘醫院、淡水馬偕醫院、恩主公醫院、新北市立聯合醫院、輔大醫院、台北醫院、樂生療養院、新泰綜合醫院、汐止國泰醫院、仁愛醫院、瑞芳礦工醫院、台大醫院金山分院、永和耕莘醫院、土城醫院17家醫院施打。
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