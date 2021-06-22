哪一家雞排最銷魂？老饕推「4大霸王」：烤過再炸神美味

外皮炸得金黃酥脆、一口咬下就香氣四溢、鮮嫩多汁的雞排是許多人最愛的宵夜首選，對此，就有網友好奇，哪一家雞排最美味、銷魂，貼文一出，老饕們紛紛喊出「4大霸王」，直呼「烤過再炸超好吃」。





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該名網友在PTT以「雞排界排名怎麼排？」為題發文，表示先不討論某（你我他）家巷口雞排，主要想討論連鎖雞排，像是「3Ｑ、派克、雞大爺、協力、開源社、阿亮、艋舺、豪大大、惡魔、天使和逢甲阿郎」，那麼多間雞排店，「誰排得上前三？我個人喜歡傳統雞排，脆皮雞排超噁，討論一下吧」。





▲該名網友在PTT以「雞排界排名怎麼排？」為題發文。（圖／翻攝自PTT）

其中，「艋舺」、「惡魔」、「家鄉」和「傳統雞排」受到最多網友推薦，「傳統那種香酥皮的吧」、「傳統顆粒皮比較好吃+1」、「艋舺跟惡魔好吃」、「惡魔、派克，其他」、「家鄉，炸過再烤，極好吃」。（編輯：郭佩蓉）



