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夫偷拿「共同存款」闖股市虧慘！孕妻求助：孩子出生怎辦

▲近期台股登上1萬7千點的高點，讓不少民眾相當心動，想藉此增加被動收入。（示意圖／NOWnews資料照片）
▲近期台股登上1萬7千點的高點，讓不少民眾相當心動，想藉此增加被動收入。（示意圖／NOWnews資料照片）

編輯中心/綜合報導

2021-06-22 21:47:19

近期台股登上1萬7千點的高點，讓不少民眾相當心動，想藉此增加被動收入。不過就有一位人妻無奈表示，丈夫偷偷將夫妻間的共同存款全投入股市，更不斷虧本，又想到肚中孩子即將出生，讓她忍不住崩潰求助，過程也引發許多網友關注。

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原PO在論壇PTT上發文提到，「結婚2年多迎來第一個寶寶，目前4個月大，兩人存了一筆錢要給寶寶用，但老公沒經過她的同意，把全部的錢都拿去投資，她擔心之後寶寶出生後沒有錢可以用，老公卻叫我放心『之後就回本了』，但是投資到現在都處於虧本狀態，而且越虧越恐怖，且婆婆知道後，竟然還拿錢給老公」。

▲就有網友表示，已懷孕七個多月的老婆是急診護理師，因為本土大爆發的關係，最後被找去加班。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自
▲一位人妻無奈表示，丈夫偷偷將兩人的共同存款全投入股市，更不斷虧本，又想到肚中孩子即將出生，讓她忍不住崩潰求助。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
原PO還提到，因為錢都拿去投資，先生沒辦法拿生活費回家，自己只能跟娘家求救，娘家勸她出外找工作，但因為自己本身懷孕的狀況不是很好，所以在家安胎，也擔心雇主不會聘用孕婦。無助的她只好求助網友，「怎麼勸先生腳踏實地？要怎麼不讓夢想叫醒我先生？而是讓現實叫醒他？」

不少網友看完整個過程，也無奈回應「在他還沒去借貸前趕快去辦夫妻財產分別制，不管最後如何，一定要先做」、「買股票不是壞事不過心態很重要，現階段有孩子的狀態下，建議先生可以拿30%的存款投資，並且請他用他自己的錢會比較好」「幻想一步登天的人，就跟賭博上癮的人一樣，就算把錢賠光，他也會去借錢，然後覺得自己一定會成功」、「你可能自己要有最壞的打算及退路了，看來他現在只有一股腦的把錢往股市塞，夢想賺大錢，可能到時候全賠光還不夠，要注意他是否去借貸」。（編輯：潘毅）

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