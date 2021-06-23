防北農群聚感染波及 新北果菜市場快篩3627人全數陰性
因應北農群聚感染的事件，新北市政府昨（22）日調派機動篩檢隊到三重、板橋2處的果菜市場快篩，一天內火速完成3627人的快篩檢驗，結果全數陰性；新北市長侯友宜感謝亞東醫護團隊專業的協助，也將安排相關從業人員接種疫苗，以維持農產品正常的供應。
記者陳志仁／新北報導
2021-06-23 10:02:45｜2021-06-23 10:19:18
新北市政府衛生局表示，新北果菜市場一日快篩的專案由亞東醫院團隊執行，在三重果菜市場現場配置五線，動員醫師8人、醫事人員12人、行政1人，另板橋果菜市場現場配置三線，動員醫師5人、醫事人員12人、行政1人，執行快篩任務；從清晨六點展開作業，持續到下午四點左右，10個小時內共完成3627人的快篩作業，平均一小時就完成362人，效率十分驚人。
亞東醫院指出，能超乎預期有效率達成任務，取決於醫院團隊從五月下旬開始，因應院前戶外篩檢站每日會有間歇性大量病人湧入的需求，為了加速流程，不斷反覆調整、將篩檢步驟簡化，同時也將資訊系統升級優化，縮短前端行政程序等待的時間；受檢者從報到插入健保卡，讀取產生資料上傳健保局系統到輸入電話，從2-3分鐘縮短到10秒鐘就完成，大幅縮短等待時間。
亞東醫院說，配合新北市熱區機動篩檢隊快速移動的特性，出動的醫護同仁都是經驗豐富的菁英組合默契十足，能熟練的將每個步驟拆解，在短時間內快速完成，加上事前場勘時就會將動線調整順暢化，因此上千人次的篩檢過程，依舊能井然有序地完成；參與醫護同仁都秉持使命感，充分發揮專業和訓練達成如此大規模的任務，更高興的是快篩結果全部陰性，代表新北市安全。
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