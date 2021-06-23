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點麥克雞塊藏驚喜！女拿4盒糖醋醬實驗　細看愣：真有分

▲一名女網友購買十塊麥克雞塊時，幸運拿到4盒糖醋醬，但細看就驚喜直喊「真的有分！？」（圖／翻攝Dcard）
▲一名女網友購買十塊麥克雞塊時，幸運拿到4盒糖醋醬，但細看就驚喜直喊「真的有分！？」（圖／翻攝Dcard）

編輯中心/綜合報導

2021-06-23 11:10:14

知名速食品牌「麥當勞」因旗下商品多樣，深受不少消費者喜愛，近日更是與南韓知名團體防彈少年團聯名推出「BTS套餐」，其中兩款獨特醬料最近也在網路上成為熱門話題。對此，就有女網友透露買了麥克雞塊回家後，發現4盒糖醋醬上真的有區分，因此興奮發文分享，而引來許多人熱議。

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先前YouTuber「Tung En 瞳恩」發布影片分享麥當勞10個冷知識，其中就包括麥克雞塊的糖醋醬有分5種口味，按照酸甜程度排序為1～5號，號碼就標示在糖醋醬的封膜上。但瞳恩表示，不太記得哪個數字代表比較酸，且新的糖醋醬不確定是否仍按照這個分類。

▲YouTuber「瞳恩Tung
▲YouTuber「瞳恩Tung En」先前曾分享麥克雞塊的糖醋醬有分5種口味，按照酸甜程度排序為1～5號，號碼就標示在糖醋醬的封膜上。（圖／翻攝Tung En 瞳恩YouTube）
對此，就有一名女網友於《Dcard》上發文，表示自己到麥當勞買了十塊麥克雞塊套餐，結果意外拿到了4塊糖醋醬讓她十分開心，「正當我覺得賺到了要開始吃的時候！我突然想到前一陣子我看到的麥當勞秘辛影片，那時候看到我還想說真有這麼酷，但誰會真的去為了做這個實驗加購一堆醬啦」，這次幸運拿到4盒糖醋醬，也讓她發揮實驗精神，「如今我得到了四個醬包，雖然有兩包數字重複了，但其餘都那女生的醬料數字一樣（聽說有1-5號）」。

▲女網友拿到4盒糖醋醬。（圖／翻攝Dcard）
▲女網友拿到4盒糖醋醬。（圖／翻攝Dcard）
隨後她也立馬開始品嘗測試，不過原PO坦言一開始完全吃不出有差別，在經過多輪試吃後，僅能大概解釋自認的口感差異「1號是甜的，但吃進去喉嚨會有種刺痛感，不過不會到不適，可能還會覺得有點爽；3號超級甜～～～4️號也不是說到酸，就是比較沒有那麼甜。」經過實驗後，她也認為「單吃真的沒有很明顯，要相互比對感受細微的差距才吃的出來」，但最後她則表示「不管幾號只要是糖醋醬就是讚啦」。

▲女網友發揮實驗精神，品嘗不同編號的糖醋醬口感。（圖／翻攝Dcard）
▲女網友發揮實驗精神，品嘗不同編號的糖醋醬口感。（圖／翻攝Dcard）
貼文曝光後，瞬間就引來不少人討論，「1號很酸吧？我覺得1號和4號差蠻多的誒」、「上次拿到1、5號 覺得蠻明顯的耶」、「我上次沾到5號超酸的，不知道是怎樣還是號碼真的有差別。」、「還是覺得糖醋醬勝過其他口味的醬」。

但也有網友抱持不同看法，「那個數字跟酸度沒關係，是產線的編號而已」、「用想的都知道明明是同一批生產，他幹嘛分酸度～又不是沒事找事做，酸度不一樣等等又說品質不一」；甚至有員工喊話「還真的有客人來點餐要求給幾號的糖醋醬，真的不要來造成員工的困擾欸」、「真的還有人來指定要幾號，說其他的號碼不要」。（編輯：陳雅雲）

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