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上課好累！貓咪被迫旁聽竟狂睡　媽：疫情後可上小學了！

▲網友家的貓咪陪兒子遠距離上課，卻在懷中狂昏睡！（圖／網友陳凱特授權提供）
▲網友家的貓咪陪兒子遠距離上課，卻在懷中狂昏睡！（圖／網友陳凱特授權提供）

記者陳珮瑜/綜合報導

2021-06-23 20:00:00

報告老師，有人上課偷睡覺！網友陳凱特家中養了兩隻貓咪，日前上小二的兒子因為疫情關係在家遠距離視訊上課，說什麼也要抱著貓咪「大大」一起聽課，無奈貓皇「人在魂不在」很快就在哥哥懷中呼呼大睡，陳小姐看了忍不住笑說：「感覺疫情過後我的貓也可以上小學了！」。

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▲長大走花美男路線的牠，看見客人會主動撒嬌。（圖／網友陳凱特授權提供）
▲長大走花美男路線的大大，看見客人會主動撒嬌。（圖／網友陳凱特授權提供）
住在桃園中壢的陳小姐受訪時表示，目前1歲多的大大有許多怪癖，牠非常貪吃，總是愛搶貓姊姊「泡泡」的飯，還會在早上7:30準時叫馬麻起床，不然就將床邊東西一個一個撥到地上，陳小姐一度為了不讓牠進房睡便將門反鎖，並將鑰匙插在門把上方便進出，沒想到某天大大為了試圖開門竟然將鑰匙掰斷，嚇得她以為自己養到「大力金剛貓」只好放棄鎖門，另外大大還會趁泡泡做錯事被趕出房門時故意突襲牠，十足的屁孩貓咪！

▲大大雖然從小就常常捉弄貓姐姐「泡泡」或是搶牠的飯，但是泡泡的個性溫柔總是會讓著大大。（圖／網友陳凱特授權提供）
▲大大雖然從小就常常捉弄貓姐姐「泡泡」或是搶牠的飯，但是泡泡的個性溫柔總是會讓著大大。（圖／網友陳凱特授權提供）
即便大大「出頭」很多，但是牠脾氣很好、很公關，會主動向客人撒嬌，也會讓人隨便摸摸都不掙扎，雖然不喜歡小孩但還是願意給抱。日前兒子在家遠距離上課，看見大大在沙發睡覺，忍不住抱牠一起來「旁聽」，大大完全沒醒、繼續昏迷在哥哥的懷中，10分鐘後因為覺得太吵才清醒，讓一旁的陳小姐忍不住笑說：「線上課程真的要累死貓貓，每一堂課都被抱去聽課，感覺疫情過後我的貓也可以上小學了！」。

▲日前陳小姐的小二兒子在家遠距離上課，抱著大大「旁聽」，牠卻一路昏睡。（圖／網友陳凱特授權提供）
▲日前陳小姐的小二兒子在家遠距離上課，抱著大大「旁聽」，牠卻一路昏睡。（圖／網友陳凱特授權提供）
▲大大：每天上課朕都快駕崩惹！（圖／網友陳凱特授權提供）
▲大大：每天上課朕都快駕崩惹！（圖／網友陳凱特授權提供）
大大的「上課昏睡照」被陳小姐分享在貓咪社團，馬上就吸引網友噴笑留言：「之後就會幫忙寫作業了」、「這個疫情讓大家發現，貓咪很有求學精神」、「老師：請你們家的貓來上課就好，弟弟不用來沒關係」、「哥哥一雙手都很忙」、「推最後一句！感覺居家防疫結束後，家裡的主子都可以順便入學了」、「疫情久一點，貓就上台大了」。（編輯：陳珮瑜）

▲大大：再這樣下去朕都能讀博士了！（圖／網友陳凱特授權提供）
▲大大：再這樣下去朕都能讀博士了！（圖／網友陳凱特授權提供）
▲中央流行疫情指揮中心22日說明新冠肺炎本土感染爆發，全台本土病例地理分析。（圖／NOWnews製表）
▲中央流行疫情指揮中心22日說明新冠肺炎本土感染爆發，全台本土病例地理分析。（圖／NOWnews製表）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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