上課好累！貓咪被迫旁聽竟狂睡　媽：疫情後可上小學了！

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▲長大走花美男路線的大大，看見客人會主動撒嬌。（圖／網友陳凱特授權提供）

× ▲長大走花美男路線的大大，看見客人會主動撒嬌。（圖／網友陳凱特授權提供）

▲大大雖然從小就常常捉弄貓姐姐「泡泡」或是搶牠的飯，但是泡泡的個性溫柔總是會讓著大大。（圖／網友陳凱特授權提供）

× ▲大大雖然從小就常常捉弄貓姐姐「泡泡」或是搶牠的飯，但是泡泡的個性溫柔總是會讓著大大。（圖／網友陳凱特授權提供）

▲日前陳小姐的小二兒子在家遠距離上課，抱著大大「旁聽」，牠卻一路昏睡。（圖／網友陳凱特授權提供）

× ▲日前陳小姐的小二兒子在家遠距離上課，抱著大大「旁聽」，牠卻一路昏睡。（圖／網友陳凱特授權提供）

▲大大：每天上課朕都快駕崩惹！（圖／網友陳凱特授權提供）

× ▲大大：每天上課朕都快駕崩惹！（圖／網友陳凱特授權提供）

大大的「上課昏睡照」被陳小姐分享在貓咪社團，馬上就吸引網友噴笑留言：「之後就會幫忙寫作業了

（編輯：陳珮瑜）

▲大大：再這樣下去朕都能讀博士了！（圖／網友陳凱特授權提供）

× ▲大大：再這樣下去朕都能讀博士了！（圖／網友陳凱特授權提供）

▲中央流行疫情指揮中心22日說明新冠肺炎本土感染爆發，全台本土病例地理分析。（圖／NOWnews製表）