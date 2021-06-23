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只點小小杯紅茶！外送員一看「奇葩要求」暈倒：給我拖鞋

▲一名外送員分享自己接到一筆訂單，客人只點了小小杯紅茶，結果卻另有「奇葩要求」。（示意圖／記者郭政隆攝影）
▲一名外送員分享自己接到一筆訂單，客人只點了小小杯紅茶，結果卻另有「奇葩要求」。（示意圖／記者郭政隆攝影）

編輯中心/綜合報導

2021-06-23 11:21:45

外送平台在台灣風行，許多民眾在家動動手指用APP點餐，香噴噴的食物立即送上門，十分方便。不過外送員送餐途中，有時也會接到客人的其他要求，拜託幫忙完成送餐之外的任務，往往引發爭議。就有位外送員分享自己接到的一筆特殊訂單，客人只點了小小杯紅茶，沒想到卻另有「奇葩要求」，讓外送員無奈高呼「給我拖鞋」，引發討論。

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原PO在臉書社團《外送員的奇聞怪事》貼文表示，「接到一單只有小小杯紅茶，機車一發動就收到客人訊息。」隨後原PO分享兩人對話，只見對方詢問「請問妳可以幫忙打蟑螂嗎？如果可以的話，我另外給你小費」，並附上5個哭臉表情符號，而原PO則是冷靜回覆「給我拖鞋」。

▲客人叫外送，原來只是為了拜託幫忙打蟑螂。（圖／翻攝自《外送員的奇聞怪事》臉書）
▲客人叫外送，原來只是為了拜託幫忙打蟑螂。（圖／翻攝自《外送員的奇聞怪事》臉書）
之後原PO更附上蟑螂的屍體照片，說明自己圓滿達成任務。網友則紛紛在底下留言回覆說，「哈哈哈哈你超強」、「以後平台會出打蟑螂，打老鼠，打蚊子，換燈管服務」、「『給我拖鞋』這句好帥」、「原來還有這招，我超怕壁虎，以後我家有壁虎，我叫外送來幫我抓壁虎、給500元小費」、「我也需要這項服務」、「太帥了」。

另外也有網友分享類似經驗，「上次也是幫客人踩死一隻蟑螂，可惜沒小費」、「大學時期隔壁房間有一個女生來敲我門，也是要求打蟑螂。二話不說直接手抓蟑螂，之後看我的眼神只有崇拜」。而原PO也在留言重現當時情景，「進房間，兩位女生超害怕躲門邊，我瀏覽房間四周圍，看到目標，拿起拖鞋，啪，蟑螂就被我打死了」，可以說是一個毫無感情的殺蟑螂機器了。（編輯：倪浩軒）

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