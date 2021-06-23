半夜不睡覺滑LINE！女「一動作」滿滿成就感 過來人秒懂
近年來科技日新月異，人手一機的情況早已見怪不怪，隨著網路的快速發展，讓各式社群軟體如LINE、臉書（Facebook）、instagram等成為民眾聯絡時的方式之一。對此，就有一名女網友透露，某天半夜突然睡不著覺，決定打開LINE實行「一動作」，不少過來人紛紛直喊「真的很有成就感！」
編輯中心/綜合報導
2021-06-23 11:54:33
原PO於《Dcard》上發文，表示自己半夜睡不著覺，索性將LINE打開，在貼圖小舖中找尋到表情貼部分，隨後開始在頁面上不斷向下滑，藉此了解目前LINE表情貼到底有幾組。文中她亦貼出截圖畫面證明，「以下是我最後的紀錄，都是有很認真看過並考慮買的，後來一個手殘不小心翻轉螢幕，畫面就突然變成要我使用直式的畫面，結果2580（編號）的紀錄就沒了」。
貼文曝光後，瞬間引來許多人討論，「哇噻⋯你也太會滑，感覺手超痠」、「我表情貼直接用電腦從第一頁翻到最後一頁」；甚至有過來人有感而發，「居然有同行的，真的很有成就感～～」、「我滑到5000多」、「前陣子也這樣滑了好久，到5100就沒了哈哈哈」。
不過，留言中就有內行人分享最快算法，直言「官方表情貼：6×6×6-4=212；個人原創表情貼：6×6×139（頁）=5004；全部表情貼：5216組。line store網頁版一頁顯示6×6個」，讓原PO驚喜大讚「歐麥尬！同學妳太聰明了啦！完全是靠頭腦的計算！Respect！」（編輯：陳雅雲）