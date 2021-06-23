1人住「買火鍋生食外帶」超方便？他秀照讚：還可配泡麵
吃火鍋是一大享受，而有不少火鍋店平價又美味，受到不少民眾喜愛，而近日因為疫情原因，許多火鍋店開始開放「外帶」，而近日就有一位網友在網路上直言「1人住『買火鍋生食外帶』超方便」，甚至更秀出自己買的火鍋料照片，大讚「還可以配泡麵」，引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-06-23 15:10:24
這位網友在網路論壇《Dcard》上PO出一篇「一個人住買火鍋生食外帶，真的好方便！」的文章表示，「最近火鍋店家推了很多外帶生食，對我們這種一個人住的，真的好方便，而且食材沒吃完也能夠留著煮別的料理」，原PO更隨文附上圖片，從圖片中可以看到，肉跟蔬菜還有菇類都給得蠻均衡，非常豐盛，肉片厚度看起來還可以，油花也蠻平均，最後原PO更直言「有一些菜最後其實沒有吃完，隔天還用剩下的菜跟白飯煮了一盤炒飯吃，有些火鍋料還可以配泡麵煮，這樣的份量我吃了兩餐」，此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛留言表示「有些火鍋生食外帶肉真的超多，買一人份我跟我媽兩個人吃了兩餐，雖然有偷偷自己加一點菜」、「那個肉超級肥...」、「這油花超多」、「看起來超好吃」、「油花多的肉還可以拿去炒飯」。不過也有網友點出「價格」非常重要，「沒報上價格，就不專業了」、「好奇價格」、「如果價格會比一班去生鮮超市單買還便宜，那才划算」。（編輯：王柏文）