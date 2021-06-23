影／搭商務艙座位被更換氣炸！居然是大咖包下整區

近期國人瘋赴美打疫苗，造成機票大漲，台灣飛美西商務艙來回機票約20多萬，但日前就發生一起令人乍舌的事件，有三位旅客準備要回美國，到櫃檯報到時卻發現自己花了60多萬買的三張商務艙機票被改了座位。一問之下才知道，原來有一名不知名的闊氣大咖，砸了200多萬包下商務艙的第一區全區，讓他們感嘆，「人家就是有錢」！
記者李春台/桃園報導
2021-06-23 12:31:35｜2021-06-23 13:33:04
影片中旅客與華航櫃台人員不斷爭執，詢問為何自己的商務艙機票被改了位子，櫃台人員不斷道歉並解釋，因為商務艙整個第一區都被一位不知名的客人包下了，因此才將他們三位的座位改到第二區去。櫃台人員向旅客解釋，沒有辦法讓他們照原本的座位坐，只能請他們事後客訴。
記者詢問華航後得到的回覆，「華航在疫情期間提供各類型機位銷售方式，規劃客製化包機、包艙或包區服務。對於造成其他旅客的不便，華航深感抱歉，會連絡旅客致歉。」
至於這名神秘的闊氣大咖到底是誰？居然砸重金包下商務艙第一區全區24個座位。據了解，既使優惠價格也約略要250萬左右。上機之後，有同機的乘客也好奇到底誰是這位神祕大咖，揭開門簾真的只見整區就他一位老兄。世界之大真的無奇不有，也讓許多網友大嘆，「貧窮真的限制了我的想像力！」
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