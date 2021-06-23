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憂北農群聚感染成為防疫破口　侯友宜：有接觸史3人陽性

▲新北市長侯友宜說，從有北農接觸史的773人中，篩出3位陽性，2人是在環南市場工作，另1人是在北農工作。（圖／新北市政府提供）
▲新北市長侯友宜說，從有北農接觸史的773人中，篩出3位陽性，2人是在環南市場工作，另1人是在北農工作。（圖／新北市政府提供）

記者陳志仁／新北報導

2021-06-23 12:44:09｜2021-06-23 12:45:24

為防止北農群聚感染成為防疫的破口，新北市一天內火速完成新北果菜公司3627人的快篩檢驗，全數為陰性；新北市長侯友宜表示，昨日新北共篩檢6425人， 773人自述有北農的接觸史，17位的陽性中，有1人在北農工作、2人在台北市環南市場工作。

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侯友宜今（23）日受訪時指出，新北市的三重、板橋果菜公司，昨日總共篩3627人，全部都是陰性；此外，新北市的40個篩檢站，包括板橋、江子翠大型篩檢站，及北農周遭附近的三重、中和的篩檢站，篩檢站的能量暴增了將近2000人，經詢問有773人有北農的接觸史。

侯友宜說，從有北農接觸史的773人中，篩出3位陽性，2人是在環南市場工作，另1人是在北農工作的員工；此外，昨日快篩出的17位陽性，相關的單位會去了解跟北農事件有沒有關係，目前不管北農的群聚事件跟新北市關係如何，新北一定會共同的承擔、因應，來解決這個問題。

侯友宜認為，新北市因為地緣的關係，與北農染疫事件息息相關，根據統計有10%的從業人員，有人流密切的往來；衛生局長陳潤秋也補充，北農群聚感染的事件，從5月下旬發生截至6月22日，已累積51例確診，其中新北27例、台北22例，及基隆2例。

針對中央有多配給疫苗給北農的員工接種，是否也有多配發疫苗給新北？侯友宜回應，市府會替新北果菜公司的員工造冊打疫苗，不過中央希望新北先用庫存的疫苗施打，中央事後會來補發給新北，這部分都已經雙方協調好，中央會即時補足新北2個果菜公司施打的疫苗數。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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您對於中央疫苗政策布局怎麼看？

同島一命，尊重中央專業
政策炒短線，沒把全球局勢一起考慮
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2021-06-21-2021-06-24

您認為指揮中心是否往下開放其他順位的施打對象候補登記？

病毒不會等我們，讓願意的先打吧
不打說不定可活久一點
92.33%7.67%
2021-06-21-2021-06-24

您認為中央在防疫過程中是否錯失很多良機？

否，相信台灣還是防疫模範
是，沒有感受到中央超前部屬
38.67%61.33%
2021-06-20-2021-06-23

您是否支持6/28後實施分區降級？

支持，很多人都快活不下去了
不支持，群聚很容易再爆發
54.96%45.04%
2021-06-20-2021-06-23
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