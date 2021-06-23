憂北農群聚感染成為防疫破口　侯友宜：有接觸史3人陽性

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侯友宜說，從有北農接觸史的773人中，篩出3位陽性，2人是在環南市場工作，另1人是在北農工作的員工；此外，昨日快篩出的17位陽性，相關的單位會去了解跟北農事件有沒有關係，目前不管北農的群聚事件跟新北市關係如何，新北一定會共同的承擔、因應，來解決這個問題。
侯友宜認為，新北市因為地緣的關係，與北農染疫事件息息相關，根據統計有10%的從業人員，有人流密切的往來；衛生局長陳潤秋也補充，北農群聚感染的事件，從5月下旬發生截至6月22日，已累積51例確診，其中新北27例、台北22例，及基隆2例。
針對中央有多配給疫苗給北農的員工接種，是否也有多配發疫苗給新北？侯友宜回應，市府會替新北果菜公司的員工造冊打疫苗，不過中央希望新北先用庫存的疫苗施打，中央事後會來補發給新北，這部分都已經雙方協調好，中央會即時補足新北2個果菜公司施打的疫苗數。
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