最新民調 國產疫苗二期就給EUA？僅37％民眾支持
台灣民意基金會今（23）日公布的最新民調顯示，僅37％受訪者支持政府給予僅2期實驗解盲成功的高端疫苗緊急授權使用（EUA）、47％％民眾對國產疫苗有信心。
記者劉育辰／綜合報導
2021-06-23 13:04:13
根據台灣民意基金會最新民調顯示，受訪者中僅37％支持政府給予僅二期解盲成功的高端疫苗EUA許可、48％反對，不支持者比例多出11個百分點；此外，有47％民眾對國產疫苗有信心、44％沒有信心，有信心的民眾雖比沒有信心者多3％，但整體而言，仍透露出當前台灣民眾對國產疫苗的信心略嫌薄弱。
此外，若民眾可自由選擇疫苗，那有高達61％的民眾會選擇AZ、莫德納、輝瑞、嬌生等外國疫苗、僅31％民眾選擇高端、聯亞等國產疫苗，偏好外國疫苗的民眾是偏好國產疫苗的兩倍；在無法自由選擇的情況下，只有國產疫苗可打時，則有53％民眾願意施打國產疫苗、42％不願意。
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