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最新民調　國產疫苗二期就給EUA？僅37％民眾支持

▲根據台灣民意基金會最新民調顯示，僅37％受訪者支持政府給予僅2期實驗解盲成功的高端疫苗緊急授權使用（EUA）。（圖／資料畫面）
▲根據台灣民意基金會最新民調顯示，僅37％受訪者支持政府給予僅2期實驗解盲成功的高端疫苗緊急授權使用（EUA）。（圖／資料畫面）

記者劉育辰／綜合報導

2021-06-23 13:04:13

台灣民意基金會今（23）日公布的最新民調顯示，僅37％受訪者支持政府給予僅2期實驗解盲成功的高端疫苗緊急授權使用（EUA）、47％％民眾對國產疫苗有信心。

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根據台灣民意基金會最新民調顯示，受訪者中僅37％支持政府給予僅二期解盲成功的高端疫苗EUA許可、48％反對，不支持者比例多出11個百分點；此外，有47％民眾對國產疫苗有信心、44％沒有信心，有信心的民眾雖比沒有信心者多3％，但整體而言，仍透露出當前台灣民眾對國產疫苗的信心略嫌薄弱。

此外，若民眾可自由選擇疫苗，那有高達61％的民眾會選擇AZ、莫德納、輝瑞、嬌生等外國疫苗、僅31％民眾選擇高端、聯亞等國產疫苗，偏好外國疫苗的民眾是偏好國產疫苗的兩倍；在無法自由選擇的情況下，只有國產疫苗可打時，則有53％民眾願意施打國產疫苗、42％不願意。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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您對於中央疫苗政策布局怎麼看？

同島一命，尊重中央專業
政策炒短線，沒把全球局勢一起考慮
18.82%81.18%
2021-06-21-2021-06-24

您認為指揮中心是否往下開放其他順位的施打對象候補登記？

病毒不會等我們，讓願意的先打吧
不打說不定可活久一點
92.33%7.67%
2021-06-21-2021-06-24

您認為中央在防疫過程中是否錯失很多良機？

否，相信台灣還是防疫模範
是，沒有感受到中央超前部屬
38.67%61.33%
2021-06-20-2021-06-23

您是否支持6/28後實施分區降級？

支持，很多人都快活不下去了
不支持，群聚很容易再爆發
54.96%45.04%
2021-06-20-2021-06-23
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