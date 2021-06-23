陳時中視察三重果菜市場 新北果菜千名承銷商已接種疫苗
憂北農群聚感染成為防疫破口，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中、農業委員會主委陳吉仲及醫福會的執行長王必勝，今（23）日清晨5時15分前往新北市三重果菜市場實地瞭解了市場的防疫動線，及今日要施打疫苗的作業準備。
記者陳志仁／新北報導
2021-06-23 14:40:35
新北果菜運銷股份有限公司總經理江惠貞表示，21日的下午攤商總動員將貨物搬走，騰出空間篩檢，陳時中則對於新北能在有限的空間，一天內完成三重果菜市場2182人、板橋果菜市場1445人的篩檢，平均一小時就完成362人，效率高到不可思議；江惠貞轉述，陳時中認為，「比想像的好太多了！」。
江惠貞說，從今日開始，分別在三重小巨蛋體育館及板橋果菜市場施打疫苗，對象為承銷商、板車工及工作人員；截至中午1點半為止，板橋果菜市場已經接種近400人，三重果菜市場則施打607人；至於由各地運送蔬果貨物進場的運輸人員，將由農委會農糧署規劃接種疫苗作業。
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