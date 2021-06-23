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陳時中視察三重果菜市場　新北果菜千名承銷商已接種疫苗

▲衛福部長陳時中（右二）、農業委員會主委陳吉仲（左二）及醫福會的執行長王必勝（右三），今日清晨在新北果菜總經理江惠貞（左一）的陪同下，視察新北市三重果菜市場的防疫作為。（圖／新北果菜公司提供）
▲衛福部長陳時中（右二）、農業委員會主委陳吉仲（左二）及醫福會的執行長王必勝（右三），今日清晨在新北果菜總經理江惠貞（左一）的陪同下，視察新北市三重果菜市場的防疫作為。（圖／新北果菜公司提供）

記者陳志仁／新北報導

2021-06-23 14:40:35

憂北農群聚感染成為防疫破口，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中、農業委員會主委陳吉仲及醫福會的執行長王必勝，今（23）日清晨5時15分前往新北市三重果菜市場實地瞭解了市場的防疫動線，及今日要施打疫苗的作業準備。

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▲陳時中則對於新北能在有限的空間，一天內完成三重果菜市場2182人、板橋果菜市場1445人的篩檢，效率高到不可思議。（圖／新北果菜公司提供）
▲陳時中則對於新北能在有限的空間，一天內完成三重果菜市場2182人、板橋果菜市場1445人的篩檢，效率高到不可思議。（圖／新北果菜公司提供）
 

新北果菜運銷股份有限公司總經理江惠貞表示，21日的下午攤商總動員將貨物搬走，騰出空間篩檢，陳時中則對於新北能在有限的空間，一天內完成三重果菜市場2182人、板橋果菜市場1445人的篩檢，平均一小時就完成362人，效率高到不可思議；江惠貞轉述，陳時中認為，「比想像的好太多了！」。

江惠貞說，從今日開始，分別在三重小巨蛋體育館及板橋果菜市場施打疫苗，對象為承銷商、板車工及工作人員；截至中午1點半為止，板橋果菜市場已經接種近400人，三重果菜市場則施打607人；至於由各地運送蔬果貨物進場的運輸人員，將由農委會農糧署規劃接種疫苗作業。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

您對於中央疫苗政策布局怎麼看？

同島一命，尊重中央專業
政策炒短線，沒把全球局勢一起考慮
19.06%80.94%
2021-06-21-2021-06-24

您認為指揮中心是否往下開放其他順位的施打對象候補登記？

病毒不會等我們，讓願意的先打吧
不打說不定可活久一點
92.27%7.73%
2021-06-21-2021-06-24

您認為中央在防疫過程中是否錯失很多良機？

否，相信台灣還是防疫模範
是，沒有感受到中央超前部屬
38.07%61.93%
2021-06-20-2021-06-23

您是否支持6/28後實施分區降級？

支持，很多人都快活不下去了
不支持，群聚很容易再爆發
54.73%45.27%
2021-06-20-2021-06-23
您認為禾馨診所在北市衛生局的同意下先取得疫苗，這是特權嗎？

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