影／新冠疫苗可以混打嗎？她分享德國如何擺脫封城困境

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國外許多國家經歷過封城、解封的階段，在「台灣家庭在德國」的影片可以得知，德國賣場販售快篩劑的普及化、疫苗護照、疫苗是否可以混打等議題，他們實際拍攝現況與考據德國官方機構資料，並分享家人混打疫苗與拿到疫苗證照的過程，向大家證明「混打疫苗」在德國是可行的。
影片中紀錄德國解封後的生活，像是只有特定場所、時段需要穿戴口罩，一般時段戶外不強制穿戴；賣場特別的購物籃消毒機、並分享歐盟認證的手機數位版的疫苗護照，只要14天前完成有國際認證的4種疫苗接種：莫德納、輝瑞、AZ、嬌生，持有有效的疫苗護照後，就可以在歐盟27個國家境內自由地旅遊。影片中「台灣家庭在德國」的Sophia也嘆，雖然目前德國已解除封城，但仍回不去以前的生活，像是室外用餐雖然不用陰性檢驗證明，但想在室內用餐就得至檢測站，拿到陰性的檢驗證明。
影片最後他們也呼籲，作為一個普通人能有的貢獻，就是好好照顧自己的健康，Sophia舉例人類歷史以來有多次傳染病爆發：「我們很幸運地生在這個科學進步、醫學發達的時代，這次的疫情爆發之後，還不到一年，人類就發明了疫苗來對抗它，所以我真的很感謝科學家，還有醫護人員的貢獻。」她述說對一線人員的感謝，認為自己能為世界做到最大的貢獻，就是珍惜生命、珍惜科學家辛苦研發的疫苗。（影音編輯：謝美伶）
▶ 感謝授權：台灣家庭在德國Taiwanese family in Germany
原始影片：https://youtu.be/GBUBcVgFDpA
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