菲律賓疫苗政策懶人包｜鐵血總統發狂語逼民眾打疫苗

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據彭博社，杜特蒂在21日表示，拒絕接種2019新型冠狀病毒的民眾，將被送去監獄。「你們自己選，疫苗還是去監獄。」杜特蒂在馬尼拉的電視全國轉播節目上說。「現在這國家處於危機之中，那些不聽話的菲律賓人讓我非常生氣。」
另外，根據衛報，菲律賓施打疫苗的進度跟宏大的疫苗接種目標相比，略微緩慢。截至6月20日，菲律賓當局已為210萬民眾完整施打兩劑疫苗，而政府的目標是要在今年為7000萬人完成接種，不過，全菲律賓的人口為1億1000萬名，這表示仍有許多菲律賓人要到明年才能打疫苗。一向以雷厲風行手段聞名的杜特蒂，決定繼續讓學校保持關閉狀態。
杜特蒂曾以鐵血手腕防範毒品而聞名國際，雖然菲律賓民眾應其手腕而對他風評高，但聯合國和國際特赦組織卻屢次以「侵害人權」為由，批判和質疑他。國際刑事法院的檢察官班索達（Fatou Bensouda）2018年2月對此展開調查，因為他認為杜特蒂可能觸犯違反人道罪。不過杜特蒂政府隨即決定退出國際刑事法院，這項作法也在2019年3月正式生效。根據外國媒體報導，當時杜特蒂總統還說：「你們一定是瘋了！我為什麼要在一群白人面前為自己辯護呢？」
截至6月22日，菲律賓全國共有人6,407,917接種第一劑疫苗，而另外2,183,489 人已施打第二劑，完成整個疫苗接種，總共有8,591,406人開始接種疫苗。菲國在近期又購入4000萬劑的輝瑞和莫德納疫苗，另外，菲律賓已確定將從5家疫苗製造商獲得1億1300萬劑疫苗，包括2600萬劑中國科興（Sinovac）疫苗、1000萬劑俄羅斯衛星-V（Sputnik V）疫苗、2000萬劑美國莫德納藥廠（Moderna）疫苗和1700萬劑阿斯特捷利康公司（AstraZeneca）疫苗。
雖然疫苗現貨充足，但根據菲律賓民調機構「社會氣象站」（Social Weather Stations）5月份進行的調查結果更顯示，多數（68%）受訪者並不想打新冠疫苗，理由以對疫苗副作用、甚至因此喪命的擔憂佔大宗。菲國民眾不願接種新冠疫苗的民調數字，比蓋洛普（Gallup）去年針對全球逾百國民眾的調查結果（32%受訪者不願打疫苗）高出逾2倍，而菲國民間對疫苗的不信任感，主要源自於數年前登革熱疫苗接種的爭議事件。由於菲律賓民眾的不情願，讓菲律賓總統相當生氣。
如對疫苗政策有興趣的讀者，歡迎詳閱《紐西蘭疫苗政策懶人包｜全球防疫韌性第一！疫苗狀況一次看》，獲悉更多國際疫苗政策。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。