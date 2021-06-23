台灣大昌華嘉投入防疫國家隊 負疫苗與防疫物資運輸重任
桃園作為物流業的重鎮，疫情期間物流業尤其辛苦，桃園市長鄭文燦今（23）日上午前往楊梅區，參訪台灣大昌華嘉股份有限公司時表示，台灣大昌華嘉公司以楊梅為企業基地，與永聯物流合作開發全自動化的醫藥保健專屬倉儲「新世代醫藥物流園區」，多元經營且在醫藥物流扮演關鍵角色，這段期間也肩負起疫苗儲運的重要任務，以專業的疫苗車隊及冷鏈儲藏中心投入防疫國家隊，確保疫苗品質及供應不受影響。
記者李春台/桃園報導
2021-06-23 17:38:08｜2021-06-23 17:38:45
鄭文燦指出，衛福部針對現代化醫藥物流有嚴格的規範，涵蓋生產製造、儲存及運輸，而台灣外購的疫苗送至桃園國際機場後，經由疫苗物流車隊運抵疫苗冷鏈儲藏中心。鄭市長感謝台灣大昌華嘉股份有限公司與政府共同對抗疫情，全力支持疫苗及防疫物資運輸，可謂疫苗冷鏈物流方面的防疫國家隊重要成員。鄭市長致贈感謝狀予以肯定，並表示未來台灣大昌華嘉股份有限公司在桃園的發展，市府也願意合作並提供協助。
鄭文燦提到，昨（22）日中央流行疫情指揮中心公布國家關鍵基礎設施及高風險接種人員等專案對象，擴大納入14個類別族群優先接種，各類別應妥善造冊，其中北北基桃計程車司機、外送員、國道客運司機、貨運司機等族群屬於第七類優先接種對象，而疫苗車隊站在防疫第一線也將先行造冊，待疫苗配賦後，將分階段精準、有序的完成疫苗施打。