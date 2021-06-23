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爽用400萬組貼圖！LINE推吃到飽方案　網掀1盲點：該買嗎

▲有一名女網友發現LINE推出「貼圖超值方案」，只要繳月費就能免費使用超過400萬組貼圖，消息曝光後掀起網友熱議。（示意圖／翻攝LINE官網）
▲有一名女網友發現LINE推出「貼圖超值方案」，只要繳月費就能免費使用超過400萬組貼圖，消息曝光後掀起網友熱議。（示意圖／翻攝LINE官網）

編輯中心/綜合報導

2021-06-23 17:42:25

科技發達的現在通訊軟體百百款，台灣人最熟悉也常用的LINE更因為可以傳送免費訊息、通話，還有各式各樣的貼圖可以購買傳送，吸引使用者付費購買心愛的貼圖或表情貼增加聊天樂趣。不過今（23）日就有網友發現LINE宣布推出「貼圖超值方案」，其中最低平均只要每個月繳40元就能使用400萬組貼圖，消息曝光後讓不少使用者心動不已。

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一名女網友在社群論壇《Dcard》發文提到，自己中午時收到台灣LINE官方帳號傳來的消息，公布「LINE貼圖超值方案」正式上線，除了有貼圖用到飽的功能外，還能自由使用超過400萬組的不同貼圖，對此原PO也嘗試了免費次用功能後表示，「雖然還是有部分貼圖、表情貼沒辦法使用，但已經有很多貼圖、表情貼可以直接下載了欸」，同時也好奇眾人是否會選擇這款「貼圖吃到飽」方案。

▲女網友免費試用該項貼圖吃到飽方案後也成為「藝家人」了。（圖／翻攝自《Dcard》）
▲有網友發現LINE推出「貼圖吃到飽」功能。（圖／翻攝自《Dcard》）
文章曝光後也傳到臉書掀起不少網友討論，其中就有使用者表示該方案頗具吸引力，「怎麼辦我有點心動，誰來滅火一下」、「我覺得這個訂閱制不錯耶！我常常因為腦波弱，買了一堆貼圖，用了一個月後發現其實用不太到，又捨不得刪除」、「貼圖大亂鬥的時代要開啟惹」、「根本是為我設計的」、「我超需要的」、「終於不怕後悔了」。

▲女網友免費試用該項貼圖吃到飽方案後也成為「藝家人」了。（圖／翻攝自《Dcard》）
▲女網友免費試用該項貼圖吃到飽方案後也成為「藝家人」了。（圖／翻攝自《Dcard》）
不過也有網友持保留態度，打算先觀望一陣子，並點出背後盲點「感覺還好欸，自己喜歡的貼圖都沒在這名單內，有的話也是比較舊的較可惜了」、「看似划算，但真的會用的貼圖依舊是那幾組或是固定作者、主題的，長遠來看還是買斷比較划算」，另外也有粉絲表示擔心貼圖創作者的分潤為因此減少，「買貼圖大部分是想支持創作者」、「想知道這樣對插畫家的分潤會不會減少？因為平常買貼圖通常都是想要支持喜歡的插畫家」，也有網友表示若包含「主題」功能的訂閱就會更具吸引力。

事實上，根據LINE公布的官法說法，「LINE貼圖超值方案」費用部分最便宜為年繳方案，每個月只要40元，還有小額月繳、學生方案可供選擇，目前甚至有一個月的免費試用優惠，民眾若在免費試用期間改變心意也可以透過官方說明來取消續訂。（編輯：楊智傑）

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