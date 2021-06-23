餐廳防疫外帶「3道菜比6道菜貴」？網揪疑點：老闆很聰明
三級警戒將延續至7月12日，不少餐廳只能持續經營外帶，來維持基本的收入。不過就有網友目擊，路邊一間餐廳推出防疫外帶料理，結果價格寫上「六道菜200元、三道菜300元」，讓她相當疑惑決定拍下照片發問，話題也引發熱議，更有人揪出其中盲點，認為「老闆很聰明」。
編輯中心/綜合報導
2021-06-23 17:54:55
原PO在臉書社團《路上觀察學院》貼出一張照片，內容為一間餐廳在落地窗上張貼防疫外帶家常菜價目表，「第一種6道菜為200元，另一種則是3道菜為300元」，但這樣計算下來三道菜卻比六道菜便宜許多，這也讓她納悶「怎麼跟我學的數學不太一樣？」
上千位網友看完照片立刻加入討論，「我每天經過，匪夷所思很久」、「點6道菜，就一道200共1200；點3道菜，一道就300共900，應該是這樣吧？」、「這是趁疫情半買半送，讓廚師練廚藝？」、「精緻化的成本比較高，要求多，收費多，正常」。
隨後也有人給出不同解答「六道菜(一道)二百，三道菜(一道)三百，老闆上面省略了單位」、「因為疫情期間貨不能放太久，老闆很聰明，讓大家花200買六道菜他也不會虧，但如果有人傻傻的要花300他反而也是賺」、「肯定是單價不同，省略了關鍵字，吸引消費者上門的行銷方式，跟冰棒每支1元，省略現場吃的關鍵字，異曲同工」。（編輯：潘毅）
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