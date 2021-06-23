COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

餐廳防疫外帶「3道菜比6道菜貴」？網揪疑點：老闆很聰明

▲有網友目擊，路邊一間餐廳推出防疫外帶料理，結果價格寫上「六道菜200元、三道菜300元」，讓她相當疑惑。（圖／翻攝《路上觀察學院》）
▲有網友目擊，路邊一間餐廳推出防疫外帶料理，結果價格寫上「六道菜200元、三道菜300元」，讓她相當疑惑。（圖／翻攝《路上觀察學院》）

編輯中心/綜合報導

2021-06-23 17:54:55

三級警戒將延續至7月12日，不少餐廳只能持續經營外帶，來維持基本的收入。不過就有網友目擊，路邊一間餐廳推出防疫外帶料理，結果價格寫上「六道菜200元、三道菜300元」，讓她相當疑惑決定拍下照片發問，話題也引發熱議，更有人揪出其中盲點，認為「老闆很聰明」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO在臉書社團《路上觀察學院》貼出一張照片，內容為一間餐廳在落地窗上張貼防疫外帶家常菜價目表，「第一種6道菜為200元，另一種則是3道菜為300元」，但這樣計算下來三道菜卻比六道菜便宜許多，這也讓她納悶「怎麼跟我學的數學不太一樣？」

▲有網友目擊，路邊一間餐廳推出防疫外帶料理，結果價格寫上「六道菜200元、三道菜300元」，讓她相當疑惑。（圖／翻攝《路上觀察學院》）
▲老闆的定價掀起網友熱烈討論，一部分人認為是促銷避免食材過期，也有人認為是刻意省略單位的行銷法。（圖／翻攝《路上觀察學院》）
上千位網友看完照片立刻加入討論，「我每天經過，匪夷所思很久」、「點6道菜，就一道200共1200；點3道菜，一道就300共900，應該是這樣吧？」、「這是趁疫情半買半送，讓廚師練廚藝？」、「精緻化的成本比較高，要求多，收費多，正常」。

隨後也有人給出不同解答「六道菜(一道)二百，三道菜(一道)三百，老闆上面省略了單位」、「因為疫情期間貨不能放太久，老闆很聰明，讓大家花200買六道菜他也不會虧，但如果有人傻傻的要花300他反而也是賺」、「肯定是單價不同，省略了關鍵字，吸引消費者上門的行銷方式，跟冰棒每支1元，省略現場吃的關鍵字，異曲同工」。（編輯：潘毅）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您對於中央疫苗政策布局怎麼看？

同島一命，尊重中央專業
政策炒短線，沒把全球局勢一起考慮
18.57%81.43%
2021-06-21-2021-06-24

您認為指揮中心是否往下開放其他順位的施打對象候補登記？

病毒不會等我們，讓願意的先打吧
不打說不定可活久一點
92.22%7.78%
2021-06-21-2021-06-24

您認為中央在防疫過程中是否錯失很多良機？

否，相信台灣還是防疫模範
是，沒有感受到中央超前部屬
37.58%62.42%
2021-06-20-2021-06-23

您是否支持6/28後實施分區降級？

支持，很多人都快活不下去了
不支持，群聚很容易再爆發
54.53%45.47%
2021-06-20-2021-06-23
您認為禾馨診所在北市衛生局的同意下先取得疫苗，這是特權嗎？

您認為禾馨診所在北市衛生局的同意下先取得疫苗，這是特權嗎？

繼續作答
全國三級警戒滿一個月，你的生活變了嗎？

全國三級警戒滿一個月，你的生活變了嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀