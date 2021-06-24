拼11月完成70%疫苗接種率！韓國如何刺激民眾施打意願？

《四方報》報導，台灣疫苗施打情形備受各界關注，除了因國際供貨不足引發疫苗劑量不足以外，還發生疫苗殘餘問題以及部分民眾對疫苗出現疑慮之情形。台灣相較於各國在疫苗施打上較晚，施打率目前也較低，繼先前曾介紹的新加坡、馬來西亞和柬埔寨等國之疫苗政策後，我們將帶您了解南韓疫苗施打情形和相關政策。





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韓國疫苗一劑接種率29.3% 拼11月達成70%群體免疫





韓國自2月開始施打疫苗，韓國疾病管制預防中心（KDCA）「Covid-19疫苗接種小組」訂出優先施打名單，計畫分為四階段施打，原則上不開放民眾選擇廠牌。Q1施打對象包括第一線醫療人員、長照養護機構工作人員及居住者、精神病院及復健等設施職員及入住者等共約130萬人；Q2施打人數約900萬人，對象納入65歲以上長者、老人福祉設施職員、第一季施打對象以外（非一線）的醫療人員、身心障礙人士、街友安置中心等相關設施職員及入住者。





Q3則規劃施打慢性病成人患者、18至64歲成人、軍警消及社會基礎設施職員、幼兒及青少年教育設施職員等族群；其餘全體人民則需等待至Q4開放接種。此外，韓國政府也開放在韓國之外籍人士免費施打，申請程序與韓國民眾無異，不過僅限長期居留之外籍人士，持觀光簽證等短期人士則不納入施打。在韓國陸續爆發移工群聚感染事件後也將非法移工族群納入施打對象，韓國官員承諾，國內移工不論是否逾期居留，都可以安心接種或接受篩檢，並將不會因此被遣返。





目前，韓國總共1億9200萬劑疫苗，包括AZ疫苗、輝瑞、莫德納和嬌生等廠牌，由於國際供貨不穩，因此目前韓過已發配之疫苗僅約1800萬劑，本月初則獲得美國捐贈101萬人份之嬌生疫苗，用於30歲以上國防及外交人員施打。韓國總人口數約5200萬人，截至6月21日，約29.3%之民眾已經施打一劑；完全施打者則為8%左右，長者施打情形也相當踴躍，完成接種者超過48%，60歲至74歲之長者預約則超過8成。韓國目標是在今年11月完成70%施打率達到群體免疫，並期望先在6月底前完成1400萬人首劑疫苗接種，9月底前計畫達到3600萬人，隨著疫苗6至7月將陸續到貨，施打速度有望提升。





30歲男子施打AZ併發血栓死亡 成韓國首起官方認證疫苗致死個案





「血栓合併血小板低下症候群（TTS）」是AZ疫苗和嬌生疫苗所具有的罕見副作用，歐洲多國在3月時就曾因血栓個案出現而暫緩施打疫苗，但考慮到這類情況罕見且當時疫苗並不足夠，衡量下認為利大於弊，因此多國也陸續恢復施打。





不過，經評估後發現血栓案例比較容易發生在年輕族群，因此不少國家都規定AZ疫苗只能用於50歲至65歲的年齡層；韓國在四月時也因相關考量規定AZ疫苗僅能用於30歲以上族群，規範較歐盟寬鬆一些。





5月底，一名30歲韓國男性施打AZ疫苗後出現嚴重頭痛及嘔吐，甚至出現意識不清症狀，6月8日送入重症病房治療，16日病逝。韓國當局經過調查後於21日證實，男子併發血栓併血小板低下症候群而死亡與接種AZ疫苗有關，這是韓國首次官方證實的疫苗致死個案，讓主要施打AZ疫苗的台灣也相當關心。





韓國也調查其他224件接種後死亡個案，其中210件已經被排除與接種疫苗之關聯，其餘13件正在調查中。





民眾憂副作用對施打存疑 韓國政府出招刺激施打意願





韓國2月開放施打疫苗後，反應並不如官方預期的踴躍，不少民眾對於疫苗施打存在疑慮，讓起先的疫苗施打計畫發展緩慢，開打後花了39天施打人數才突破百萬。外媒指出，不少民眾在主流媒體聚焦報導AZ疫苗副作用之下感到焦慮而對施打存疑，尤其後來出現的血栓報告更折損民眾信心。韓國研究機構Hankook Research四月的調查報告顯示，1000名受訪民眾中有61.4%的民眾表示願意接受施打，數字相比三月時下降6.6%；而不論是否願意施打，84%的民眾都表示對副作用感到憂心。





不過，近期韓國民眾的施打意願有逐漸上升的趨勢，在頭一百萬人花了漫長的39天後，接下來僅花17天就達到第二個100萬，並在7天後達標第三百萬人接種。專家認為，一部分是因為民眾逐漸意識到疫苗副作用受到媒體放大報導，另一部分則與政府實施之政策有關。





韓國政府為刺激民眾施打疫苗祭出獎勵措施，包括本月起接種過一劑的民眾在施打完兩週後出門就可以不用戴口罩、以及不受群聚之人數限制。為了讓接種更方便，韓國也擴增接種地點並開放在私人企業施打。





此外，韓國政府也爭取把疫苗生產線帶到國內，由韓國生技公司SK Bioscience與AZ疫苗簽約以生產國內所需之AZ疫苗；同時該公司也與Novavax簽約生產4000萬劑疫苗供國內使用；三星生技公司Samsung Biologics預計也將在下半年開始生產莫德納疫苗提供國內外使用。經由政府大規模宣傳韓國自行生產疫苗，也有助於穩定民心。





而如台灣發生疫苗接種失約現象導致殘餘疫苗未打完被迫丟棄的事件在韓國也同樣發生，韓國政府則在五月底推出「殘餘疫苗地圖」，在Naver和Kakao等通訊軟體上即時更新各個疫苗接種站沒打完的疫苗數量，包括醫院名稱、疫苗資料，以及施打時間等都詳實紀錄。





30歲以上的民眾若想施打可以直接透過app預約，每天早上9點至6點都開放預約，甚至可以開啟提醒功能讓某接種站出現剩餘疫苗時主動推送提醒，此舉不僅可以加快施打進程、避免疫苗浪費，對許多民眾而言更是可以搶先施打的機會，是一項便民措施，在面臨同樣疫苗殘餘囧境的台灣是可以借鏡的處理方式。



