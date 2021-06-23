讓北農群聚早日解決　侯友宜：歡迎其它縣市來新北快篩

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侯友宜說，新北昨日的總篩檢人數爆增到104442人，扣除新北果菜公司在板橋、三重的3627人篩檢外，共有6425人到社區的篩檢站快篩，比平日約4300多人增加近2000人，且大部分集中在板橋江子翠的大型篩檢站；經訊問快篩者的足跡，有773人承認在北農工作或足跡，新北樂意協助大家一起解決問題。
侯友宜表示，昨日有10052人篩檢，篩出17人的陽性，陽性率0.2%，跟平常的0.2%一致，另就17人陽性中，初步的疫調，4人為北農的攤商、2人在環南市場工作；尤其攤商24日前若未取得快篩的陰性證明，就無法進場，因此歡迎台北或其它縣市的民眾多利用新北快篩站，讓北農群聚感染的事件早日解決。
此外，新北目前有2212人居家隔離，累計確診人數為6247例，已經有4143人解除隔離，今日新增45例的確診個案，以中和的10最高，其次為三重7例、板橋與新莊各6例；社區篩檢站累計的總篩檢人數為104442人，共篩出1136人陽性數，總體的陽性率為1.1％。
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