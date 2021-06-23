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讓北農群聚早日解決　侯友宜：歡迎其它縣市來新北快篩

▲新北市昨日的總篩檢人數爆增到104442人，比平日約4300多人增加近2000人，且大部分集中在板橋江子翠的大型篩檢站。（圖／新北市政府提供）
▲新北市昨日的總篩檢人數爆增到104442人，比平日約4300多人增加近2000人，且大部分集中在板橋江子翠的大型篩檢站。（圖／新北市政府提供）

記者陳志仁／新北報導

2021-06-23 19:33:32

北農爆發群聚的感染後，台北市政府祭出第一、二的果菜批發市場從明（24）日起，必須持快篩的陰性證明才能進場；但北市的篩檢量不足，許多的承銷商只好到新北來快篩，也讓新北社區篩檢站昨（22）日的總篩檢人數，不僅創單日的新高，還首度破萬人大關。

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新北市長侯友宜今（23）日在新北防疫應變會議上指出，新北果菜公司22日執行的一日快篩專案，總共篩3627人，全部都是陰性；此外、北農群聚感染的事件共有55人確診，其中有29人居住在新北、台北24人及基隆2人，新北確診人數佔一半以上，不過新北一定會共同的承擔、因應與面對。

▲侯友宜歡迎台北或其它縣市的民眾，多利用新北的快篩站，讓北農群聚感染的事件早日解決。（圖／新北市政府提供）
▲侯友宜歡迎台北或其它縣市的民眾，多利用新北的快篩站，讓北農群聚感染的事件早日解決。（圖／新北市政府提供）
 

侯友宜說，新北昨日的總篩檢人數爆增到104442人，扣除新北果菜公司在板橋、三重的3627人篩檢外，共有6425人到社區的篩檢站快篩，比平日約4300多人增加近2000人，且大部分集中在板橋江子翠的大型篩檢站；經訊問快篩者的足跡，有773人承認在北農工作或足跡，新北樂意協助大家一起解決問題。

侯友宜表示，昨日有10052人篩檢，篩出17人的陽性，陽性率0.2%，跟平常的0.2%一致，另就17人陽性中，初步的疫調，4人為北農的攤商、2人在環南市場工作；尤其攤商24日前若未取得快篩的陰性證明，就無法進場，因此歡迎台北或其它縣市的民眾多利用新北快篩站，讓北農群聚感染的事件早日解決。

▲新北今日新增45例的確診個案，以中和的10最高，其次為三重7例、板橋與新莊各6例。（圖／新北市政府提供）
▲新北今日新增45例的確診個案，以中和的10最高，其次為三重7例、板橋與新莊各6例。（圖／新北市政府提供）
 

此外，新北目前有2212人居家隔離，累計確診人數為6247例，已經有4143人解除隔離，今日新增45例的確診個案，以中和的10最高，其次為三重7例、板橋與新莊各6例；社區篩檢站累計的總篩檢人數為104442人，共篩出1136人陽性數，總體的陽性率為1.1％。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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