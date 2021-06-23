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粉色4G隨身碟「競標價破10萬」？真實原因曝：內容太誘人

▲日前在中國大陸，就有一個粉色4G隨身碟被法拍競標，而價格竟然衝破3萬9千人民幣（新台幣10萬），背後的真實原因也曝光。（圖／翻攝微博）
▲日前在中國大陸，就有一個粉色4G隨身碟被法拍競標，而價格竟然衝破3萬9千人民幣（新台幣10萬），背後的真實原因也曝光。（圖／翻攝微博）

編輯中心/綜合報導

2021-06-23 20:13:53

隨著科技的進步，老舊的3C產品價值也會大幅度下降。不過日前在中國大陸，就有一個粉色4G隨身碟被法拍競標，而價格竟然衝破3萬9千人民幣（新台幣10萬），背後的真實原因也曝光。

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據《每日經濟新聞》報導，中國大陸安徽省一名27歲張姓男子，原本在滁州某存量房資金托管崗位工作，在過去多年藉由職務之便，多次挪用公款共計侵吞近7000萬人民幣，被判無期徒刑，他家中的財產與各種物品也因此全被法拍。

沒想到張男的雜物收藏中，有一樣物品在法拍網站「阿裡拍賣」掀起炒價熱潮，就是他長久未使用的粉色4GB隨身碟，拍賣的公告中只寫下「使用年限不明，長久未使用，無任何配件及說明書，能否正常使用不詳」。

▲有謠言傳出，張男曾將自己持有的比特幣的金鑰放置在此隨身碟中，才會出現競標狂潮。（圖／翻攝阿里拍賣）
▲有謠言傳出，張男曾將自己持有的比特幣的金鑰放置在此隨身碟中，才會出現競標狂潮。（圖／翻攝阿里拍賣）
不過這格隨身碟最終卻吸引209人報名出架，近28萬次瀏覽，從6月21日10時拍賣開始，6月22日15時21分，在經過1186輪的競價後，該USB隨身碟的競買價格達到39810人民幣（約新台幣10萬），但目前類似規格的隨身碟在網購上，只需要15元人民幣(約65新台幣)就能買到。

為何會出現這種詭異狀況？原來是有謠言傳出，張男曾將自己持有的比特幣的金鑰放置在此隨身碟中，才會出現競標狂潮。最終阿里拍賣官方也緊急中止這場拍賣，理由為「拍品價值與實際競拍價格嚴重不符，可能存在惡意抬價的行為」。（編輯：潘毅）

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