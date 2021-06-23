拿iPhone撥老婆電話！男驚「都陌生人接」　過來人曝原因

現代人手一機智慧手機已成常態，而雖然市面上手機品牌眾多，但持續推陳出新的蘋果（Apple）手機，還是擁有大批粉絲，而iPhone手機的FaceTime視訊電話功能更是不少資深果粉習慣使用的功能。不過日前就有名男網友發現，自己近日利用FaceTime 語音撥電話給老婆，接起電話的竟然都是陌生人，這個結果除了讓他摸不著頭緒外也掀起大批網友討論。

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這名人夫日前透過BBS社群平台

批踢踢（PTT）

的IOS版上發文提到，最近他和老婆在使用iPhone時發現一個奇怪的問題，「每當我用FaceTime語音打給老婆，響幾聲後，卻都是一個不認識的人接電話」，他也補充表示這個「陌生人」接電話不單純是偶發事件，已經連續多次都是同一人的聲音接起，而且原PO老婆手機也會正常響起。

▲原PO發現自己多次利用 FaceTime撥給太太，接起來的卻是陌生女聲 。（示意圖／翻攝自Pixabay）

原PO提到，他和老婆兩人手機都是有著「一代神機」美稱的iPhone 6s，且這個門號老婆也已經使用了超過10年，就算兩人查證過沒有其他任何裝置登入過，FaceTime設定也只有1支門號而已，兩人始終找不出解答，無奈之下只好發文求助「麻煩大家幫忙解決，或者到底是怎麼連到別人手機的」。

文章曝光後掀起許多網友熱烈討論，其中不乏有鄉民逗趣調侃「這個劇情我看過」、「綠綠的」、「不忍直視」，但也有過來人解釋類似情況「有沒有可能手機號碼之前是那位女生在用，然後ios剛好有bug導致他的facetime還是有連結到你老婆的號碼這樣？」、「我之前也有相同的情況誒，朋友打給我都會打到別人那邊」、「我是有次ipad借我朋友玩遊戲 他有登他的帳號之後登出了，我ipad還是一樣有收到我朋友的姊姊傳給朋友的message」、「我記得是因為國際碼的錯誤問題」。（編輯：楊智傑）