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狂募捐救命神器！賈永婕曝周子瑜「捐贈數量」：真正女神

▲賈永婕捐贈救命神器給各大醫院，更透露在南韓演藝圈發展的周子瑜也實現生日願望，捐贈50台PAPR。（圖／翻攝賈永婕的跑跳人生）
▲賈永婕捐贈救命神器給各大醫院，更透露在南韓演藝圈發展的周子瑜也實現生日願望，捐贈50台PAPR。（圖／翻攝賈永婕的跑跳人生）

編輯中心/綜合報導

2021-06-23 22:39:04

「抗疫女神」賈永婕近期不斷向演藝圈、商界好友募捐HFNC（高流量氧氣鼻導管全配系統）及PAPR（電動過濾式呼吸防護具）等等救命神器，今（23）日賈永婕更公開捐贈PAPR的名單，其中在南韓演藝圈發展的周子瑜更是豪捐了50台，並表示「這是生日願望」，消息曝光也引發討論。

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目前人在南韓的周子瑜6月14日才剛度過22歲生日，她當時就透過陶晶瑩聯絡賈永婕，表明希望捐贈50台PAPR ，作為自己的生日願望。

▲周子瑜以前的髮型。（圖／TWICE官方推特）
▲周子瑜6月14日才剛度過22歲生日，她當時就透過陶晶瑩聯絡賈永婕，表明希望捐贈50台PAPR ，作為自己的生日願望。（示意圖／TWICE官方推特）
這樣的舉動也讓賈永婕相當感動，不禁讚嘆「可愛的子瑜妹妹真的好暖心，兩個女兒說她才是真正的女神」。賈永婕隨後也公布演藝圈名人捐贈PAPR的數量，前後一共下定176台，更讓她感動直呼「謝謝你們，疫情結束我請大家吃飯」。

▲賈永婕捐贈救命神器給各大醫院。（圖／翻攝賈永婕的跑跳人生）
▲賈永婕發文公布演藝圈友人PAPR的捐贈數量。（圖／翻攝賈永婕的跑跳人生）
最後賈永婕也提到，「這是保護醫療人員非常好的配備！醫療人員真的很渴望，還有醫療人員私底下來跟我說他們想來跟我買。我說我真的不能這樣賣，我會統一捐給醫院，你可以告訴我你在哪一家醫院」。（編輯：潘毅）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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