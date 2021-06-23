疫情與男友遠距離！她突收「生日驚喜包」　眾羨炸：暖哭

隨著新冠疫情持續升溫，全台防疫三級警戒已滿一個月，中央流行疫情指揮中心今（23）宣布將預計延長到7月12日，希望能更有效控制住疫情。民眾為了減少染疫風險只能減少外出，就連端午連假和周休二日也避免跨縣市移動。近日就有名女網友提到，因為疫情限制自己只能和男友分隔兩地，沒想到對方卻突然趁她生日之際送出一個「生日驚喜包」，原PO開箱後也掀起不少網友討論，更有網友羨慕直呼「別人的男友就是不會讓我失望！」。

我是廣告 請繼續往下閱讀

這名女網友在BBS社群平台批踢踢（PTT）的WomenTalk版上分享這段因為疫情導致的「遠距離戀愛」經驗，她提到因為疫情自己和男友只能分隔台中台北兩地無法見面，原PO接著也表示剛好自己的生日將近，男友特別準備了一個「生日驚喜包」，特地從台中快遞到台北，「收到的時候還想說什麼東西這個大！打開後覺得心好暖！」。

原PO開箱後才發現，這箱生日驚喜包除了有她最愛吃的零食外，就連兩人電話連繫感情時，隨口提到想要補貨的生活物品例如乳液、牙膏、襪子，還有男友為了體貼原PO自己一個人住所準備的所有防疫物資，「怕酒精不夠用也特別送來抗菌噴霧和除菌濕紙巾，還有給我補身體的雞精」。

▲女友開箱自己的「生日驚喜包」後看見滿滿的男友心意。（圖／翻攝自ＰＴＴ）

對此，原PO也感動表示「雖然後來想想有點像隔離物資，但男友本身不是浪漫的人，這樣務實的體貼還是覺得很開心，也讓我減少出門的機會，下個月換他生日了我是不是也應該準備個驚喜包給他咧？」。照片曝光後也瞬間引來不少網友討論，有許多版友看到這滿滿的心意也羨慕表示「很有心欸！喜歡這種有認真想過的禮物」、「很棒啊！被放在心上的感覺」、「別人的男友就是不會讓我失望…還送抗菌的東西很貼心啊」。（編輯：楊智傑）