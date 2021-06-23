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吃起來有「蟑螂味」的蔬菜？內行一看揭身份：現在不常見

▲有一名網友意外收到不知名的青菜，決定向知識淵博的大姐提問，沒想到其身世以及味道曝光後，瞬間引發討論。（圖／翻攝《爆廢公社》）
▲有一名網友意外收到不知名的青菜，決定向知識淵博的大姐提問，沒想到其身世以及味道曝光後，瞬間引發討論。（圖／翻攝《爆廢公社》）

編輯中心/綜合報導

2021-06-23 23:26:00

受到疫情影響，不少家庭的三餐也轉變回在家料理。就有一名網友意外收到不知名的青菜，決定向知識淵博的大姐提問，沒想到其身世以及味道曝光後，瞬間引發討論。

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原PO在臉書社團《爆廢公社》上貼出一張對話紀錄，只見她拍了一張青菜的照片，傳訊息詢問一名大姐「這是什麼菜？」大姐一眼就看出來並解答是「牛皮菜」，還補充「這種菜吃起來有蟑螂的味道，台灣人接受度不高，種的人很少，近年來市場上更是少看」。

這樣的回應也不禁讓原PO相當驚訝「看來是位吃過蟑螂的大姐呢」。隨後更有不少網友回應「就是只要聞到這種味道，附近通常都會有蟑螂，所以叫蟑螂味。是聞的味道，不是吃的味道好嗎」、「有些東西真的一吃就是蟑螂味，但我也沒真的吃過蟑螂」、「去路邊攤販吃，有時候也會吃到蟑螂的味道，但說真的你問我什麼是蟑螂的味道，我也說不出來」。

▲被大姐稱作有蟑螂味的「牛皮菜」，引發眾多網友討論。（圖／翻攝《爆廢公社》）
▲被大姐稱作有蟑螂味的「牛皮菜」，引發眾多網友討論。（圖／翻攝《爆廢公社》）
另外也有內行人分享「牛皮菜」的賣點，「牛皮菜在韓式家庭料理中是一樣特別的材料，主要是拿來作韓式味增湯的時侯會放， 也就是俗稱臭醬湯。有些食材應用在某些地方會有特別的風味...會處理才是重點，說真的在台灣想買還不容易」、「這不是嘎抹啊嗎？老一輩才會種的極品欸」、「這很好吃，將纖維撕掉，燙過之後加薑下去炒就很好吃」。

牛皮菜的學名為「莙薘菜」，俗稱葉用甜菜、豬乸菜、勺菜（客家語），為甜菜的特殊變種，由於牛皮菜的食用口感較為不佳，早期常被農民拿來餵豬、雞鴨，很少拿到市面販賣。（編輯：潘毅）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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