吃起來有「蟑螂味」的蔬菜？內行一看揭身份：現在不常見

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這樣的回應也不禁讓原PO相當驚訝「看來是位吃過蟑螂的大姐呢」。隨後更有不少網友回應「就是只要聞到這種味道，附近通常都會有蟑螂，所以叫蟑螂味。是聞的味道，不是吃的味道好嗎」、「有些東西真的一吃就是蟑螂味，但我也沒真的吃過蟑螂」、「去路邊攤販吃，有時候也會吃到蟑螂的味道，但說真的你問我什麼是蟑螂的味道，我也說不出來」。
另外也有內行人分享「牛皮菜」的賣點，「牛皮菜在韓式家庭料理中是一樣特別的材料，主要是拿來作韓式味增湯的時侯會放， 也就是俗稱臭醬湯。有些食材應用在某些地方會有特別的風味...會處理才是重點，說真的在台灣想買還不容易」、「這不是嘎抹啊嗎？老一輩才會種的極品欸」、「這很好吃，將纖維撕掉，燙過之後加薑下去炒就很好吃」。
牛皮菜的學名為「莙薘菜」，俗稱葉用甜菜、豬乸菜、勺菜（客家語），為甜菜的特殊變種，由於牛皮菜的食用口感較為不佳，早期常被農民拿來餵豬、雞鴨，很少拿到市面販賣。（編輯：潘毅）
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