剛入職2個月！菜鳥見主管「狂找新人」超憂心 眾揭危機
受到疫情影響，不少公司的經營也出現難題。就有一名網友在疫情大爆發前，剛好獲得工作機會，部門人力因為他的加入後也呈現飽和狀態，但2個月後主管卻又開始安排新人面試，讓他相當憂心。貼文也立刻有過來人分享經驗談。
編輯中心/綜合報導
2021-06-23 23:46:45｜2021-06-23 23:47:06
原PO在論壇Dcard上發文提到，「目前進來公司快兩個月了，剛進公司與要離職的前輩做了4-5天的交接，對方就投入新公司的懷抱了，可想而知，雖然有交接完，但我仍然一知半解。前輩離開後就變成我獨立作業了，遇到不懂的也只能請教其他前輩，主管在第一個月也蠻照顧我的，會關心我的狀況，也算很有耐心的教我。第二個月我總算進入狀況，基本上沒有太重大的事情我也不會主動去請教前輩、主管，都先試著找答案就自己來」。
不料此時主管卻開始不斷安排新人面試，職位則與原PO相同，但部門人力明明已經飽和，且「在疫情爆發前最後一次的會議上有提到說之後會暫停招募」，再加上沒有其他前輩要離職，這樣的變化也不禁讓原PO憂心「我這試用期還沒到的，是否遭遇失業危機？」
一些過來人看完後也紛紛安慰「人資需要業績做給老闆看的 不用想太多、不要想太多，好好做你的工作」、「有可能是你還沒滿三個月公司怕你跑掉，或是人資需要業績」；但也有人示警「我現在是新人期，已經做兩個月，感覺沒什麼事情能做就被調廠了，我想碰機台，卻被阻止，每天都在罰站，對外在徵人」、「還是建議你要做好心理準備，雖然行業不同，但我之前的主管就是這樣，一個新人在試用期表現不行，他立刻開始面試新人，試用期一到就直接說掰掰」。（編輯：潘毅）
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