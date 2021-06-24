新北沒給資訊？陳其邁批：恩主公群聚造成2家庭7人確診
高雄市23日新增9例的確診個案中，其中7人家庭群聚確診的感染源，來自新北市三峽恩主公醫院的群聚，讓高雄市長陳其邁在記者會上爆氣，完全沒有收到新北市政府衛生局關於恩主公醫院群聚的資訊；新北市政府高層對高雄的說法，則相當不以為然。
記者陳志仁／新北報導
2021-06-24 00:20:57
恩主公醫院表示，高雄市所指號14359的60多歲男子，5月24日至27日在住院，5月24日入院即做PCR檢測為陰性，該個案與5月29日發生第一案陰轉陽的個案，為隔壁的隔壁病室；5月29日第一案發生時，即依疾管署進行相關密切的接觸者匡列，案14359當時依據疾管署的定義列為風險對象，不屬密切接觸者，不在匡列名單的範圍內，此名單也與新北市政府衛生局確認後執行。
恩主公醫院澄清，依據世界衛生組織的公告，感染新型冠狀病毒SARS-CoV-2至發病的潛伏期為1至14天，且案14359自5月27日出院後至今（6月23日）已超過21日，期間難以掌握感染源；此外，醫院發生院內的群聚感染事件後，也擴大的匡列，其匡列的對象及範圍，一切均依照疾管署與新北市政府衛生局的核定執行。
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