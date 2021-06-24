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NOW早報／水煮蛋已不夠看？行家曝「新吃法」：全家都愛

▲水煮蛋早已不夠看？美食家揭「雞蛋新吃法」。（示意圖／取自unsplash）
▲水煮蛋早已不夠看？美食家揭「雞蛋新吃法」。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2021-06-24 06:16:54

水煮蛋早已不夠看？美食家揭「雞蛋新吃法」：全家都愛吃

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「水煮蛋」在吃起來的時候味道特別的美味營養，是許多民眾的最愛，而「雞蛋」這種食材在廚房中特別常見，做法也是有很多種，近日就有一位美食家分享了「雞蛋的新吃法」，直言「全家都會愛吃」，引起熱議。

根據狐搜號《小乾倩倩的遊戲的美食》指出，先準備好2至3公斤的食用粗鹽，然後把粗鹽倒在鐵鍋裡面，用小火慢炒一下，炒至發燙後把食用鹽盛出來二分之一，鍋子裡剩二分之一，接著就可以把準備好的雞蛋放在鍋裡面，然後把盛出來的那一部分食鹽倒雞蛋上面，把雞蛋蓋緊不留縫隙，蓋上鍋蓋，用小火悶半個小時左右後，再把火關掉，再悶40分鐘即可將雞蛋拿出來食用。

▲把盛出來的那一部分食鹽倒雞蛋上面，把雞蛋蓋緊不留縫隙。（示意圖／翻攝自狐搜號《小乾倩倩的遊戲的美食》）
▲把盛出來的那一部分食鹽倒雞蛋上面，把雞蛋蓋緊不留縫隙。（示意圖／翻攝自狐搜號《小乾倩倩的遊戲的美食》）
《小乾倩倩的遊戲的美食》也說，這樣做出來的雞蛋吃起來特別的美味，不管大人還是孩子都特別的喜歡，做法也特別的簡單，味道也有別於一般水煮蛋，可以讓踴躍嘗試這樣的料理方式。

今日天氣／鋒面影響　部分區域有短暫陣雨

今（24）日受滯留鋒面影響，但鋒面結構變差，各地降雨轉為短暫或較局部，西半部及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，花東地區也有局部短暫陣雨或雷雨，不過一有對流發展或通過時，還是容易有局部大雨發生的機率；溫度方面感受舒適，各地高溫約30、31度，低溫約24至26度。

清晨視察北農　柯文哲：繼續落實防疫維持批發市場穩定

台北農產運銷公司日前傳出第一及第二果菜市場一共有54人染疫，由於北農內的人員來自四面八方，除了北部蔬果批發販售外，也有許多中南部的菜農會群聚，若稍有不注意恐怕將釀成感染破口。對此台北市政府21日起啟動「北農2.0專案」，讓北農員工及相關人員進行快篩，陰性者儘速施打疫苗。台北市長柯文哲昨（23）日清晨也前往北農進行視察，指示北農繼續落實防疫，維持批發市場穩定。

▲台北市長柯文哲與副市長黃珊珊，23日清晨六時前往北農進行視察。柯文哲也囑咐北農繼續維持防疫，讓批發市場穩定。（圖／台北市政府提供）
▲台北市長柯文哲與副市長黃珊珊，23日清晨六時前往北農進行視察。柯文哲也囑咐北農繼續維持防疫，讓批發市場穩定。（圖／台北市政府提供）
鴻海與台積電買BNT　上海復星是「經銷或代理」成關鍵

台灣採購BNT疫苗似乎困難重重，原本單純商業模式因為政治而變的複雜，尤其中間又卡著擁有大中華代理權的上海復星醫藥，即便現在政府授權鴻海創辦人郭台銘的永齡基金會及台積電採購，條件就是原廠製造及直送，但學者坦言，能否採購成功，還是要看政府是否在意最後契約上的賣家名字是誰，若上海復星拿到的不是總代理而總經銷權，那就更麻煩了，賣方就是上海復星，屆時就要看上海復星是否堅持契約賣方名稱一定要用上海復星。

▲總統蔡英文於府內與郭台銘、劉德音會面，眾人有高度共識。（圖／總統府提供）
▲總統蔡英文同意授權鴻海創辦人郭台銘的永齡及台積電採購BNT新冠肺炎疫苗，但能否成功？學者點出關鍵問題。（圖／總統府提供）
香港蘋果日報預定周五停運　壹傳媒恐被港交所除牌

香港保安局日前以《港區國安法》凍結與《蘋果日報》相關的3家公司資產，導致《蘋果日報》陷入運作困難，有消息傳出《蘋果日報》預定本周五（25）將是最後一天運作，當天將印刷100萬份報紙。香港財經專家認為，《蘋果日報》及動新聞的收入佔壹傳媒整體相當大，如果停運，交易所可能會判斷公司不足以上市，將其除牌。

▲23日傳出香港《蘋果日報》將在週五正式停運、停刊。（圖／取自賴清德臉書）
▲23日傳出香港《蘋果日報》將在周五正式停運、停刊。（圖／取自賴清德臉書）
HFNC超神！賈永婕激動曝影像　「插管病患開心跳恰恰」

賈永婕募資近億元，捐出300多台HFNC（高流量氧氣鼻導管全配系統），昨（23日）收到慈濟醫院院長傳來的影片，原本要插管的病患竟在病房內跳舞，心情看起來很愉悅，讓她情緒相當激動。（編輯：賴詠璿）

▲重症病患使用HFNC後，自在地在病房內走動，甚至跳起舞來，走了幾趟後才坐回病床。（圖／賈永婕臉書）
▲重症病患使用HFNC後，自在地在病房內走動，甚至跳起舞來，走了幾趟後才坐回病床。（圖／賈永婕臉書）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

您對於中央疫苗政策布局怎麼看？

同島一命，尊重中央專業
政策炒短線，沒把全球局勢一起考慮
18.71%81.29%
2021-06-21-2021-06-24

您認為指揮中心是否往下開放其他順位的施打對象候補登記？

病毒不會等我們，讓願意的先打吧
不打說不定可活久一點
91.89%8.11%
2021-06-21-2021-06-24

您認為中央在防疫過程中是否錯失很多良機？

否，相信台灣還是防疫模範
是，沒有感受到中央超前部屬
37.33%62.67%
2021-06-20-2021-06-23

您是否支持6/28後實施分區降級？

支持，很多人都快活不下去了
不支持，群聚很容易再爆發
53.94%46.06%
2021-06-20-2021-06-23
您認為禾馨診所在北市衛生局的同意下先取得疫苗，這是特權嗎？

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