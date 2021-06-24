NOW早報／水煮蛋已不夠看？行家曝「新吃法」：全家都愛

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根據狐搜號《小乾倩倩的遊戲的美食》指出，先準備好2至3公斤的食用粗鹽，然後把粗鹽倒在鐵鍋裡面，用小火慢炒一下，炒至發燙後把食用鹽盛出來二分之一，鍋子裡剩二分之一，接著就可以把準備好的雞蛋放在鍋裡面，然後把盛出來的那一部分食鹽倒雞蛋上面，把雞蛋蓋緊不留縫隙，蓋上鍋蓋，用小火悶半個小時左右後，再把火關掉，再悶40分鐘即可將雞蛋拿出來食用。
《小乾倩倩的遊戲的美食》也說，這樣做出來的雞蛋吃起來特別的美味，不管大人還是孩子都特別的喜歡，做法也特別的簡單，味道也有別於一般水煮蛋，可以讓踴躍嘗試這樣的料理方式。
今日天氣／鋒面影響 部分區域有短暫陣雨
今（24）日受滯留鋒面影響，但鋒面結構變差，各地降雨轉為短暫或較局部，西半部及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，花東地區也有局部短暫陣雨或雷雨，不過一有對流發展或通過時，還是容易有局部大雨發生的機率；溫度方面感受舒適，各地高溫約30、31度，低溫約24至26度。
清晨視察北農 柯文哲：繼續落實防疫維持批發市場穩定
台北農產運銷公司日前傳出第一及第二果菜市場一共有54人染疫，由於北農內的人員來自四面八方，除了北部蔬果批發販售外，也有許多中南部的菜農會群聚，若稍有不注意恐怕將釀成感染破口。對此台北市政府21日起啟動「北農2.0專案」，讓北農員工及相關人員進行快篩，陰性者儘速施打疫苗。台北市長柯文哲昨（23）日清晨也前往北農進行視察，指示北農繼續落實防疫，維持批發市場穩定。
鴻海與台積電買BNT 上海復星是「經銷或代理」成關鍵
台灣採購BNT疫苗似乎困難重重，原本單純商業模式因為政治而變的複雜，尤其中間又卡著擁有大中華代理權的上海復星醫藥，即便現在政府授權鴻海創辦人郭台銘的永齡基金會及台積電採購，條件就是原廠製造及直送，但學者坦言，能否採購成功，還是要看政府是否在意最後契約上的賣家名字是誰，若上海復星拿到的不是總代理而總經銷權，那就更麻煩了，賣方就是上海復星，屆時就要看上海復星是否堅持契約賣方名稱一定要用上海復星。
香港蘋果日報預定周五停運 壹傳媒恐被港交所除牌
香港保安局日前以《港區國安法》凍結與《蘋果日報》相關的3家公司資產，導致《蘋果日報》陷入運作困難，有消息傳出《蘋果日報》預定本周五（25）將是最後一天運作，當天將印刷100萬份報紙。香港財經專家認為，《蘋果日報》及動新聞的收入佔壹傳媒整體相當大，如果停運，交易所可能會判斷公司不足以上市，將其除牌。
HFNC超神！賈永婕激動曝影像 「插管病患開心跳恰恰」
賈永婕募資近億元，捐出300多台HFNC（高流量氧氣鼻導管全配系統），昨（23日）收到慈濟醫院院長傳來的影片，原本要插管的病患竟在病房內跳舞，心情看起來很愉悅，讓她情緒相當激動。（編輯：賴詠璿）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。