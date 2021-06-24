洗衣機清洗衣服「4誤區」超常犯！行家急喊：做錯就白洗

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很多人在使用洗衣機時，都是把要洗的衣服一股腦地扔進洗衣機裡，並沒有把要洗的衣服進行分類後再洗。但在洗衣機清洗衣物的過程中，衣物上的細菌、蟎蟲，甚至脫落的纖維，難免會相互交叉汙染。且淺色衣服和深色衣服若不進行分類後再清洗，還可能會染色。正確的做法：小孩，大人的衣物分開洗；內衣、外衣分開洗；顏色深的衣服和顏色淺的衣服分開洗；內衣褲和襪子最好用手洗。
第二，洗衣服時洗滌力度越大，清潔效能就越高
很多人認為在洗衣服的過程中，只要力度夠大清潔效能就越高，其實這是個錯誤的觀念，因為力度太大會破壞衣物纖維。正確方式：通過衣物洗滌中的表面活性劑等成分產生的化學反應，再配合適當的動力，就可以洗掉衣服中的汙垢。
第三，放洗衣精或洗衣粉時覺得越多越好，且長時間浸泡後再洗
很多人都會覺得洗衣粉、洗衣精放得越多，衣服洗得越乾淨，但是這是一種錯誤的觀念。洗衣粉、洗衣精一旦過量，不僅洗不乾淨還費時費水，而且洗完後的衣服會變硬，穿著時刺激皮膚、引起瘙癢。正確方式：一般來說，洗一桶衣服只要放一蓋的洗衣粉或洗衣精即可，浸泡時間10至15分鐘為宜。
第四，洗完衣服後不立刻拿出來曬
很多人在洗完洗完衣服後不會立刻把衣服拿出來晾著，但是洗完的衣服必需馬上拿出來，因為長時間放在洗衣機內，就會加速洗衣機內細菌的繁殖，超過1～2小時，衣服就得重新洗過。
《生活優評》表示，關於上面洗衣機洗衣服的4大誤區，相信很多人肯定都做錯過，我們在洗衣服時一定要特別注意，否則辛辛苦苦洗的衣服，可能就白忙一場了。（編輯：賴詠璿）