COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

洗衣機清洗衣服「4誤區」超常犯！行家急喊：做錯就白洗

▲洗衣機清洗衣服有「4大誤區」，常是大家都不會注意到的。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲洗衣機清洗衣服有「4大誤區」，常是大家都不會注意到的。（示意圖／翻攝自Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-06-24 08:51:39

洗衣機雖然對於現代人來說非常方便，只要將衣物及清潔用品丟進去，按下按鈕就能洗完衣服，省時又省力。不過，時常分享生活小常識的搜狐號《生活優評》指出，洗衣機清洗衣服有「4大誤區」，常是大家都不會注意到的，若不小心犯了這4大誤區，清洗過的衣服也等於白洗！

我是廣告 請繼續往下閱讀
第一，用洗衣機清洗衣服時，衣服無進行分類

很多人在使用洗衣機時，都是把要洗的衣服一股腦地扔進洗衣機裡，並沒有把要洗的衣服進行分類後再洗。但在洗衣機清洗衣物的過程中，衣物上的細菌、蟎蟲，甚至脫落的纖維，難免會相互交叉汙染。且淺色衣服和深色衣服若不進行分類後再清洗，還可能會染色。正確的做法：小孩，大人的衣物分開洗；內衣、外衣分開洗；顏色深的衣服和顏色淺的衣服分開洗；內衣褲和襪子最好用手洗。

第二，洗衣服時洗滌力度越大，清潔效能就越高

很多人認為在洗衣服的過程中，只要力度夠大清潔效能就越高，其實這是個錯誤的觀念，因為力度太大會破壞衣物纖維。正確方式：通過衣物洗滌中的表面活性劑等成分產生的化學反應，再配合適當的動力，就可以洗掉衣服中的汙垢。

▲洗衣機清洗衣服有「4大誤區」，常是大家都不會注意到的。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲洗衣機清洗衣服有「4大誤區」，常是大家都不會注意到的。（示意圖／翻攝自Pixabay）
第三，放洗衣精或洗衣粉時覺得越多越好，且長時間浸泡後再洗

很多人都會覺得洗衣粉、洗衣精放得越多，衣服洗得越乾淨，但是這是一種錯誤的觀念。洗衣粉、洗衣精一旦過量，不僅洗不乾淨還費時費水，而且洗完後的衣服會變硬，穿著時刺激皮膚、引起瘙癢。正確方式：一般來說，洗一桶衣服只要放一蓋的洗衣粉或洗衣精即可，浸泡時間10至15分鐘為宜。

第四，洗完衣服後不立刻拿出來曬

很多人在洗完洗完衣服後不會立刻把衣服拿出來晾著，但是洗完的衣服必需馬上拿出來，因為長時間放在洗衣機內，就會加速洗衣機內細菌的繁殖，超過1～2小時，衣服就得重新洗過。

《生活優評》表示，關於上面洗衣機洗衣服的4大誤區，相信很多人肯定都做錯過，我們在洗衣服時一定要特別注意，否則辛辛苦苦洗的衣服，可能就白忙一場了。（編輯：賴詠璿）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您對於中央疫苗政策布局怎麼看？

同島一命，尊重中央專業
政策炒短線，沒把全球局勢一起考慮
18.71%81.29%
2021-06-21-2021-06-24

您認為指揮中心是否往下開放其他順位的施打對象候補登記？

病毒不會等我們，讓願意的先打吧
不打說不定可活久一點
91.89%8.11%
2021-06-21-2021-06-24

您認為中央在防疫過程中是否錯失很多良機？

否，相信台灣還是防疫模範
是，沒有感受到中央超前部屬
37.33%62.67%
2021-06-20-2021-06-23

您是否支持6/28後實施分區降級？

支持，很多人都快活不下去了
不支持，群聚很容易再爆發
53.94%46.06%
2021-06-20-2021-06-23
全國三級警戒滿一個月，你的生活變了嗎？

全國三級警戒滿一個月，你的生活變了嗎？

繼續作答
您認為禾馨診所在北市衛生局的同意下先取得疫苗，這是特權嗎？

您認為禾馨診所在北市衛生局的同意下先取得疫苗，這是特權嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀