疫情未止息！他曝好市多員工「1動作」　網狂讚：超貼心

國內本土疫情尚未平息，昨（23）日中央流行疫情指揮中心宣布，三級警戒三度延長至7月12日，民眾對於防疫仍不敢掉以輕心。而近日有男網友就透露，自己日前去逛好市多，結果親眼看到好市多員工「1動作」，讓他直呼「這一點值得讓人稱讚」，對此，不少網友也感動大讚「超貼心」。

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原PO在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」中貼出照片並指出，好市多連客人使用過的簽名筆都會每一枝每一枝的消毒，這讓他不禁直呼「相較於其他台灣大賣場都沒有做到，這一點值得讓人稱讚」。

▲一名男網友透露，自己日前去逛好市多，結果親眼看到好市多員工把每一枝筆都消毒，讓他直呼「這一點值得讓人稱讚」。（圖／翻攝自Costco好市多商品經驗老實）

貼文一出，網友紛紛留言「這點超感動、貼心的，希望其他賣場也跟進，防疫由大家做起」、「商品上結帳檯，推車立刻有工作人員消毒，超用心！」「昨日跑了一趟好市多，確實看到服務人員不定時在各冷藏門把上酒精噴灑消毒！」「每一個會員用過後，收銀員都會消毒簽名的筆」、「好市多的防疫措施是我看過各大賣場最嚴謹落實的」。

另還有人認為「自已帶筆比較好」、「用自己的筆最安全」；此外，也有網友表示，很多地方有這樣做，不是只有好市多，「宜蘭喜互惠也都會發一次性手套防疫」、「家樂福一個客人用完就馬上消毒，還有手扒雞的手套可以用」、「家樂福入口處會供應透明手套，減少商品碰觸感染風險」、「全聯也是有專人在入口處專責消毒跟量體溫」。（編輯：許苡晴）